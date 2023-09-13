Йоханнес Клэбо и Майя Далквист тренируются в США
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о тренировках в США.
Клэбо готовится к сезону отдельно от сборной Норвегии. Сейчас он тренируется в Юте, там же находится шведская лыжница Майя Далквист.
«В основном у меня тут индивидуальные тренировки, но также было несколько сессий с канадскими лыжниками и, вероятно, я проведу несколько тренировок с Кевином Болджером и Майей Далквист.
Одному тренироваться немного одиноко, но со мной отец, он дает мне советы. Также я общаюсь с дедушкой, хоть он и находится в Тронхейме.
Я провел несколько интервальных тренировок в Солдер-Холлоу и на перевале Гвардсмен. Также мне удалось воспользоваться тренировочной базой лыжной сборной США здесь, в Парк-Сити. Таким образом, я смогу выполнить всю запланированную силовую работу. Жаловаться мне не на что», – рассказал Клэбо.
Отец лыжника Хокон Клэбо отметил, что сын все еще не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
https://www.youtube.com/watch?v=yY9-o_bTZPc
А Диггинс с Керн тем временем в Новую Зеландию скатались - по настоящему снегу покататься и марафон сбегали.