Йоханнес Клэбо и Майя Далквист тренируются в США

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции жен Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Майя Далквист Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о тренировках в США.

Клэбо готовится к сезону отдельно от сборной Норвегии. Сейчас он тренируется в Юте, там же находится шведская лыжница Майя Далквист. 

«В основном у меня тут индивидуальные тренировки, но также было несколько сессий с канадскими лыжниками и, вероятно, я проведу несколько тренировок с Кевином Болджером и Майей Далквист. 

Одному тренироваться немного одиноко, но со мной отец, он дает мне советы. Также я общаюсь с дедушкой, хоть он и находится в Тронхейме. 

Я провел несколько интервальных тренировок в Солдер-Холлоу и на перевале Гвардсмен. Также мне удалось воспользоваться тренировочной базой лыжной сборной США здесь, в  Парк-Сити. Таким образом, я смогу выполнить всю запланированную силовую работу. Жаловаться мне не на что», – рассказал Клэбо. 

Отец лыжника Хокон Клэбо отметил, что сын все еще не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

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2 комментария

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Александр Скворцов
Далквист со своим американским бойфрендом, а Внук в сопровождении своего отца и одновременно менеджера Хокона тренируются в Штатах. Любимый дедушка всегда на связи, а любимая и ненаглядная Пернилла тоже перелетела через океан, чтобы увидеть Йоху. Внук великий спортсмен и свободный человек и сам решает все свои спортивные и жизненные проблемы. Он готовится к международным стартам и проблема ехать или не ехать на эти старты перед ним не стоит. Свежее видео тому подтверждение!:
https://www.youtube.com/watch?v=yY9-o_bTZPc
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SkierNSK
Для Клэбо это точно не тот уровень спаринга, который может принести пользу, только от скуки.
А Диггинс с Керн тем временем в Новую Зеландию скатались - по настоящему снегу покататься и марафон сбегали.
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