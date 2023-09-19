Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Коростелев, Мельниченко, Семиков, Собакарев выступят в кроссе

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Ермил Вокуев Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Владислав Вечканов Андрей Собакарев Алексей Шемякин Илья Трегубов Савелий Коростелев Александр Бакуров Алмаз Таипов Лыжи

19 сентября мужчины пробегут кросс на чемпионате России по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

Малиновка, Архангельская область

Мужчины

Кросс, 8 км

Начало – 12.30 по московском времени. 

Старт-лист

76. Владислав Вечканов

79. Илья Трегубов

81. Александр Бакуров 

84. Андрей Собакарев 

86. Алмаз Таипов

105. Ермил Вокуев

108. Алексей Шемякин 

109. Илья Семиков

110. Андрей Мельниченко 

111. Савелий Коростелев

112. Иван Якимушкин

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