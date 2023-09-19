Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Коростелев, Мельниченко, Семиков, Собакарев выступят в кроссе
19 сентября мужчины пробегут кросс на чемпионате России по лыжероллерам.
Чемпионат России по лыжероллерам-2023
Малиновка, Архангельская область
Мужчины
Кросс, 8 км
Начало – 12.30 по московском времени.
Старт-лист
79. Илья Трегубов
81. Александр Бакуров
84. Андрей Собакарев
86. Алмаз Таипов
105. Ермил Вокуев
108. Алексей Шемякин
109. Илья Семиков
110. Андрей Мельниченко
111. Савелий Коростелев
112. Иван Якимушкин
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