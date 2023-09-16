Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Пантрина, Ступак, Истомина, Пеклецова выступят в квалификации классического спринта
16 сентября на ЧР-2023 по лыжероллерам женщины пробегут классический спринт.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Малиновка, Архангельская область
Женщины
Спринт
Начало квалификации – 11.00, финала – 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Вероника Степанова
2. Дарья Непряева
3. Елизавета Пантрина
4. Лидия Горбунова...
8. Алена Баранова
9. Елизавета Шалабода
10. Анастасия Фалеева
11. Екатерина Смирнова...
17. Христина Мацокина
19. Ольга Царева...
21. Мария Истомина...
24. Виктория Трошина...
27. Алеся Рушенцева
28. Евгения Крупицкая
29. Юлия Ступак
30. Алиса Жамбалова...
40. Арина Кусургашева...
47. Алина Пеклецова
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке
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