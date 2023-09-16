Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Пантрина, Ступак, Истомина, Пеклецова выступят в квалификации классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Ольга Царева Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алина Пеклецова Арина Кусургашева Лыжи

16 сентября на ЧР-2023 по лыжероллерам женщины пробегут классический спринт.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Женщины

Спринт

Начало квалификации – 11.00, финала – 13.00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Дарья Непряева

3. Елизавета Пантрина

4. Лидия Горбунова...

8. Алена Баранова

9. Елизавета Шалабода

10. Анастасия Фалеева

11. Екатерина Смирнова...

17. Христина Мацокина

19. Ольга Царева...

21. Мария Истомина...

24. Виктория Трошина...

27. Алеся Рушенцева

28. Евгения Крупицкая

29. Юлия Ступак

30. Алиса Жамбалова...

40. Арина Кусургашева...

47. Алина Пеклецова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке 

 

 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий