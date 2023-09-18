Егор Сорин: «Коростелев с первого сбора почувствовал себя своим в коллективе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Матч ТВ Савелий Коростелев Лыжи

Егор Сорин заявил, что Савелий Коростелев быстро адаптировался в его группе.

Сегодня Коростелев победил в классической «разделке» на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке.

— На мой взгляд, Савелий хорошо провел чемпионат. Прогресс налицо! Особенно сегодня он здорово провел гонку. Думаю, в понедельник у него было лучшее состояние за все три соревновательных дня.

Для нас этот старт был волнительным, потому что это первые соревнования в нашей совместной работе. И тренеру, и спортсмену было очень важно посмотреть, каким будет результат. Когда происходит смена тренера, возможен небольшой регресс, но эти старты показали, что Савелий хорошо реагирует на нагрузку.

Несмотря на то, что все главные старты еще впереди, на летнем чемпионат России у нас была высокая мотивация.

— Савелий полностью адаптировался к новой команде? Он стал своим?

— Думаю, Савелий с первого сбора почувствовал себя своим в коллективе. Со всеми ребятами он был знаком и до попадания в команду. Савелий — открытый человек, думаю, он в любой команде нашел бы общий язык со спортсменами и тренерами, — сказал Сорин.

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