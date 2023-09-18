Егор Сорин: «Травмы, которые Степанова получила на чемпионате России, не позволили ей бежать всю программу»

Егор Сорин рассказал о состоянии лыжницы Вероники Степановой.

Олимпийская чемпионка упала в гонке на 15 км на чемпионате России в Малиновке.

— У Вероники свои проблемы возникли еще за три‑четыре дня до старта. Плюс падение, произошедшее на втором километре трассы, усугубило ситуацию. Участок был несложным, но раны оказались глубокими. На данный момент они еще не зажили до конца, и только завтра она сможет начать кататься на роллерах.

В последние дни она выполняла нагрузку на плечевой пояс — тянула лыжный тренажер. Травмы, которые она получила в гонке, не позволили ей бежать всю программу.

— Тренироваться на роллерах не пытались?

— Пытались. Я даже говорил ей, чтобы она готовилась бежать классическую гонку, но вчерашний день показал, что рана еще глубокая, с такими травмами бежать на роллерах точно нельзя, — сказал Сорин.