Егор Сорин: «У Ступак были проблемы в последние пару недель. Перед чемпионатом России ставился вопрос, бежать ли ей или нет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Матч ТВ Лыжи

Егор Сорин сообщил, что у Юлии Ступак были проблемы перед стартом чемпионата России.

ЧР по лыжероллерам проходит в Малиновке. Ступак стала 11‑й в классическом спринте.

«У Юли не все получилось на этих соревнованиях, поскольку были определенные проблемы в последние пару недель. В детали уходить не буду.

Перед соревнованиями ставился вопрос, бежать ли ей или нет. Она смогла собраться и настроиться на спринт. Но итог той гонки показал, что она не была готова соревноваться», — сказал Сорин.

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2 комментария

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Andreir888
Блин, что ж с Юлькой-то происходит?
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Александр Кучерявый
а смысл бежать?
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