Егор Сорин: «У Ступак были проблемы в последние пару недель. Перед чемпионатом России ставился вопрос, бежать ли ей или нет»

Егор Сорин сообщил, что у Юлии Ступак были проблемы перед стартом чемпионата России.

ЧР по лыжероллерам проходит в Малиновке. Ступак стала 11‑й в классическом спринте.

«У Юли не все получилось на этих соревнованиях, поскольку были определенные проблемы в последние пару недель. В детали уходить не буду.

Перед соревнованиями ставился вопрос, бежать ли ей или нет. Она смогла собраться и настроиться на спринт. Но итог той гонки показал, что она не была готова соревноваться», — сказал Сорин.