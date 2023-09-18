Егор Сорин: «У Ступак были проблемы в последние пару недель. Перед чемпионатом России ставился вопрос, бежать ли ей или нет»
Егор Сорин сообщил, что у Юлии Ступак были проблемы перед стартом чемпионата России.
ЧР по лыжероллерам проходит в Малиновке. Ступак стала 11‑й в классическом спринте.
«У Юли не все получилось на этих соревнованиях, поскольку были определенные проблемы в последние пару недель. В детали уходить не буду.
Перед соревнованиями ставился вопрос, бежать ли ей или нет. Она смогла собраться и настроиться на спринт. Но итог той гонки показал, что она не была готова соревноваться», — сказал Сорин.
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