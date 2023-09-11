Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке

С 14 по 19 сентября в Малиновке пройдет чемпионат России по лыжероллерам-2023.

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

Малиновка, Архангельская область

Расписание гонок

15 сентября, пятница

15 км, свободный стиль, женщины

11:00

20 км, свободный стиль, мужчины

12:30

16 сентября, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

11:00 – квалификация

13:00 – финалы

18 сентября, понедельник

15 км, классический стиль, женщины

11:00

20 км, классический стиль, мужчины

12:30

19 сентября, вторник

Кросс, 5 км, женщины

11:00

Кросс, 8 км, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Трансляций соревнований не будет.