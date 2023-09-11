Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке
С 14 по 19 сентября в Малиновке пройдет чемпионат России по лыжероллерам-2023.
Чемпионат России по лыжероллерам-2023
Малиновка, Архангельская область
Расписание гонок
15 сентября, пятница
15 км, свободный стиль, женщины
11:00
20 км, свободный стиль, мужчины
12:30
16 сентября, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
11:00 – квалификация
13:00 – финалы
18 сентября, понедельник
15 км, классический стиль, женщины
11:00
20 км, классический стиль, мужчины
12:30
19 сентября, вторник
Кросс, 5 км, женщины
11:00
Кросс, 8 км, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Трансляций соревнований не будет.
Комментарии