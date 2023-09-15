Александр Легков: «Если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, какой смысл их бойкотировать?»

Лыжник Александр Легков не видит смысла в бойкоте Олимпийских игр.

14-15 сентября проходит расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«На собрании (в четверг) говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с . Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут (на ). Но самое главное – уже будет завершен отбор, после которого не будет возможности выступать.

Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что (глава ОКР) Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.