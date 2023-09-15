Александр Легков: «Если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, какой смысл их бойкотировать?»

Теги лыжные гонки Александр Легков Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Лыжи

Лыжник Александр Легков не видит смысла в бойкоте Олимпийских игр.

14-15 сентября проходит расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«На собрании (в четверг) говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с ОКР. Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут (на Олимпиаде). Но самое главное – уже будет завершен отбор, после которого не будет возможности выступать.

Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно. Я думаю, что (глава ОКР) Станислав Алексеевич Поздняков думает о спортсменах и будущем нашего спорта. И если сейчас нет альтернатив Олимпийским играм, то какой смысл их бойкотировать?» – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

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3 комментария

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Alexander Poljakov
главное, главу ОКР похвалил, а то я уже думал зачем это интервью
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александр
В сборную нужно брать тех сильнейших,которых могут не допустить.В таком случае не будет бойкота.
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