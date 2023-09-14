Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что Россия не может бойкотировать Олимпиаду.

Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.

Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал Поздняков.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

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10 комментариев

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sergen
каждый будет нести и ответственность
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Уголовную?)
+13
0
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Dahl
А ответственность, простите, какую?
+3
0
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maks44
"Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают"

Занавес!
+1
0
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Katerina Sunny
Никто никуда ещё не пригласил, но на спортсменов уже ответственность повесили.
+1
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Dahl
«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают»

«Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность»

Спортс, аа это интервью – точно не фэйк? Если нет, то я даже не знаю, как это прокомментировать...
+1
0
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За Валенсию с 1999
Лучше бы про Самосир и чопиксов сказал
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Bartez1986
никуда не приглашают? вроде давно уже должны были на коленях приползти 😐
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-1
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Marya Y
Он хоть в одном вью может обойтись без намёка на наказание согласившимся участвовать спортсменам?
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Заблудившийся
Нет! На это я пойтить не могу!
— Товарищ старший лейтен…
— Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
— С Михал Иванычем?
— С Михал… Иванычем :)))
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Гекдениз Кардениз
Ответ sergen
каждый будет нести и ответственность ———————————————————————— Уголовную?)
судя по всему да так как у одного дедушки чердак сильно уже течет
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