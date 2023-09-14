Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»
Станислав Поздняков заявил, что Россия не может бойкотировать Олимпиаду.
Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.
Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал Поздняков.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
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Уголовную?)
Занавес!
«Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность»
Спортс, аа это интервью – точно не фэйк? Если нет, то я даже не знаю, как это прокомментировать...
— Товарищ старший лейтен…
— Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
— С Михал Иванычем?
— С Михал… Иванычем :)))