Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»

Станислав Поздняков заявил, что Россия не может бойкотировать Олимпиаду.

Слова главы Олимпийского комитета России ( ) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.

Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал .

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении