Поздняков о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 деньги Легкая атлетика

Поздняков ответил на вопрос о финансировании нейтральных атлетов на Олимпиаде.

Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

Станислава Позднякова спросили, будет ли ОКР финансировать тех, кто решит ехать в Париж.

«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.

Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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20 комментариев

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Ярик01
Рекомендации МОК от 28 марта не распространяются на Игры 2024 года в Париже. На данном этапе они были выданы международным федерациям только для международных спортивных соревнований
И речи о запрете финансирования там нет.
Вранье как образ жизни
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Вечно в бане
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.
Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»

Ну, во-первых, финансирование подготовки, не попадает под понятие «ассоциироваться с национальным олимпийским комитетом», а если бы и попадало, то есть 400 сравнительно честных способов это обойти.
Но господин Поздняков настолько жалок, что даже прямо сказать «Мы не будем финансировать тех, кто соберётся на Олимпиаду», он не может.
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Юрий Костыгин
Ответ Ярик01
Рекомендации МОК от 28 марта не распространяются на Игры 2024 года в Париже. На данном этапе они были выданы международным федерациям только для международных спортивных соревнований И речи о запрете финансирования там нет. Вранье как образ жизни
Но отбираться на ОИ можно только через международные соревнования.
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justbored
Ответ Вечно в бане
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией. Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов» Ну, во-первых, финансирование подготовки, не попадает под понятие «ассоциироваться с национальным олимпийским комитетом», а если бы и попадало, то есть 400 сравнительно честных способов это обойти. Но господин Поздняков настолько жалок, что даже прямо сказать «Мы не будем финансировать тех, кто соберётся на Олимпиаду», он не может.
Лжёте же очевидным образом.
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Кирилл Мефодий
Ответ Вечно в бане
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией. Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов» Ну, во-первых, финансирование подготовки, не попадает под понятие «ассоциироваться с национальным олимпийским комитетом», а если бы и попадало, то есть 400 сравнительно честных способов это обойти. Но господин Поздняков настолько жалок, что даже прямо сказать «Мы не будем финансировать тех, кто соберётся на Олимпиаду», он не может.
А зачем находить способы обходить эти рекомендации? Если на ОИ едут именно нейтральные спортсмены, а не представители страны или ОКР, то и финансировать подготовку и поездку на ОИ должны сами спортсмены. Ведь они на этих ОИ будут представлять только самих себя. Здесь слова Позднякова вполне логичны.
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Дмитрий Осипов
Т.е. скрывать работу ЧВК годами, через поваров и прочих, мы умеем, а финансировать спортсменов так, чтобы это было не от государства, не умеем?
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ta-tosha
Отлично, не будет что воровать
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fewral
Вот и все...никто не поедет на Олимпиаду (
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Запад-Восток
У нас , когда говорят, что это рекомендации, то обычно никто и ничего не делает, что там прописано… Можешь делать, а можешь не делать, ведь это же рекомендации, а не обязательства.
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Viks
Финансирование поездки будет, к сожалению. Форм очень много, а самое главное, нет заявлений от минспорта и властей о неприемлемости для них финансирования нейтралов.
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Харламов Никита
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Так в ЧВК патриоты, а бегунки, готовые предать родину ради возможности получить медальку от западного дяди, заслуживают не финансирования, а виселицы.
как то эти ПАТРИОТЫ в конце июня шли не в сторону Вашингтона ;)
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Дмитрий Осипов
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Так в ЧВК патриоты, а бегунки, готовые предать родину ради возможности получить медальку от западного дяди, заслуживают не финансирования, а виселицы.
какой патриотизм проявляли ЧВК в Южном Судане, Нигере и ЦАР? это ж просто найм
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Angelgirl
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Так в ЧВК патриоты, а бегунки, готовые предать родину ради возможности получить медальку от западного дяди, заслуживают не финансирования, а виселицы.
А хоккеисты играющие в 🇺🇸, чего тогда по вашему заслуживают?!
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Аркадий Матковский
Ответ Вечно в бане
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией. Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов» Ну, во-первых, финансирование подготовки, не попадает под понятие «ассоциироваться с национальным олимпийским комитетом», а если бы и попадало, то есть 400 сравнительно честных способов это обойти. Но господин Поздняков настолько жалок, что даже прямо сказать «Мы не будем финансировать тех, кто соберётся на Олимпиаду», он не может.
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Viks
Ответ Angry_bear
Мне любопытно, а ОКР по-прежнему финансирует МОК? Ну, то есть своих спортсменов финансировать МОК "запретил", а Российские деньги в сам МОК по-прежнему поступают? Если это так, то "... это какой-то...позор...!"
а ОКР по-прежнему финансирует МОК?" --- Ха-ха-ха! У МОК милларды от продажи прав на телетрансляции, это МОК всегда финансирует национальные комитеты, а не наоборот.
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