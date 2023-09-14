Поздняков о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»

Поздняков ответил на вопрос о финансировании нейтральных атлетов на Олимпиаде.

Слова главы Олимпийского комитета России ( ) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

спросили, будет ли ОКР финансировать тех, кто решит ехать в .

«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.

Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?