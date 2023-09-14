Поздняков о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»
Поздняков ответил на вопрос о финансировании нейтральных атлетов на Олимпиаде.
Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
Станислава Позднякова спросили, будет ли ОКР финансировать тех, кто решит ехать в Париж.
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.
Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.
«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?
И речи о запрете финансирования там нет.
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Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»
Ну, во-первых, финансирование подготовки, не попадает под понятие «ассоциироваться с национальным олимпийским комитетом», а если бы и попадало, то есть 400 сравнительно честных способов это обойти.
Но господин Поздняков настолько жалок, что даже прямо сказать «Мы не будем финансировать тех, кто соберётся на Олимпиаду», он не может.