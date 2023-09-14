Поздняков об Олимпиаде-2024: «Каждый спортсмен, который решится на нейтрализацию, будет вынужден подписать документ ради аккредитации на Игры»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков считает неприемлемыми политические требования к спортсменам.

«В любом случае многие международные федерации выдвинули требования, где многие требования носят политический характер. Это неприемлемо для такой организации, как международное олимпийское движение.

Я слышал, что некоторые федерации не требуют подписания подобных документов. Но все мы прекрасно понимаем, что, когда наступит 2024 год и ОИ в Париже, то ни один спортсмен, который решится на нейтрализацию, не сможет обойти документ, который будет вынужден подписать ради аккредитации на ОИ. От этого вопроса нельзя будет уйти, этого не будет», – сказал глава ОКР.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Там документ о нейтральности, чтобы не высказываться на политические темы. Ну чтобы на пьедестал с буквой зю не выходить, например. Ничего страшного в таком документе нет
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Ярик01
Нейтрализацию? Загитова спичрайтер?
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justbored
"Решится на нейтрализацию", хи-хи.
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