Поздняков об Олимпиаде-2024: «Каждый спортсмен, который решится на нейтрализацию, будет вынужден подписать документ ради аккредитации на Игры»

Станислав Поздняков считает неприемлемыми политические требования к спортсменам.

«В любом случае многие международные федерации выдвинули требования, где многие требования носят политический характер. Это неприемлемо для такой организации, как международное олимпийское движение.

Я слышал, что некоторые федерации не требуют подписания подобных документов. Но все мы прекрасно понимаем, что, когда наступит 2024 год и ОИ в , то ни один спортсмен, который решится на нейтрализацию, не сможет обойти документ, который будет вынужден подписать ради аккредитации на ОИ. От этого вопроса нельзя будет уйти, этого не будет», – сказал глава .