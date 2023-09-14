Сервисмен Клэбо рассказал, что одну из лучших пар лыж Йоханнеса испортили перед «разделкой» на ЧМ-2023

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Фруде Педерсен Лыжи

Сервисмен Клэбо рассказал, что лыжи Йоханнеса испортили на ЧМ-2023 в Планице.

Фруде Педерсен отвечал за подготовку лыж пятикратного олимпийского чемпиона с 2017 по 2023 год.

Смазчик рассказал, что одна из лучших пар лыж Клэбо пропала за несколько дней до коньковой «разделки» на 15 км, где норвежец занял 4-е место. За два часа до старта их вернули на место в испорченном состоянии.

– На них будто побегали по гравию на парковке. Они были испорчены. Немного удивляет, что кто-то из коллег, или я не знаю кто, испортил лыжи во время чемпионата мира. Это неприемлемо.

– Думаешь, это был саботаж?

– На лыжах есть имена, все знают, чьи они. Я не мог поверить, что за такое короткое время на лыжах могли появиться такие повреждения, – сказал Педерсен.

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5 комментариев

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