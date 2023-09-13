Степанова об Олимпиаде: «Зачем ехать туристом, да еще с кучей унизительных ограничений? Чтобы «клеветникам России» удовольствие доставить?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

«На этой неделе много было разговоров о том, ехать ли российским атлетам на Олимпиаду и на каких условиях. До нашей — зимней Олимпиады — еще далеко, а вот спортсменам из летних видов спорта надо будет оперативно решать, как только МОК окончательно объявит свои критерии.

Выскажусь на правах олимпионика, участницы Олимпиады: а ехать для чего?

Может быть, можно приехать одиноким нейтральным атлетом в виде спорта, где инвентарь роли не играет, и достойно выступить, но я очень сомневаюсь.

Сомневаюсь потому, что современный спорт высших достижений — это командная работа. Загибайте пальцы: тренер по физподготовке, тренер-аналитик по технике, специалист по работе с инвентарем, врач, физиотерапевт, массажист, ортопед, психолог и, конечно, старший тренер, принимающий решения. У нас в Пекине практически все перечисленные специалисты были, и их роль конкретно в успехах лыжников не просто огромна — она была решающей, никаких побед без них бы не было.

И у наиболее сильных соперников тоже были подобные команды. А у тех, у кого не было, даже самых талантливых, ничего не получилось — тридцатые места и ниже.

На что может рассчитывать легкоатлет или борец без полноценной группы поддержки, я не знаю, не могу судить. Но лыжник был бы просто туристом.

Зачем ехать туристом, да еще с кучей унизительных ограничений? Чтобы «клеветникам России» удовольствие доставить — «глядите, как русские под санкциями ослабли»? Ехать — так с полноценной командой, и тем, у кого высоки шансы на победу», – написала Степанова

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8 комментариев

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Olga.t
Степановой вообще не надо думать об Олимпиаде, потому что её там не будет.
+10
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shickana
Согласен, вас и так неплохо кормят. Зачем делать лишние телодвиженья.
+7
-1
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рашит мухаметшин
тебя кто позвал- то туда?
+4
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CoastSki
Бедняга, столько унижений и насмешек вытерпела в Пекине. Без флага и гимна.
+4
-1
+3
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Вечно в бане
Ответ sergey2022
В молодом возрасте зрелые мысли, радует!
Вы считаете, что 52 года - молодой возраст? Сколько же вам тогда?
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Olga.t
Степановой вообще не надо думать об Олимпиаде, потому что её там не будет.
вообще поражают рассуждения лиц, которые понимают, что их это не касается, что надо или не надо делать... Степанова, депутаты и сенаторы - это же лицемерие
+1
-1
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