Степанова об Олимпиаде: «Зачем ехать туристом, да еще с кучей унизительных ограничений? Чтобы «клеветникам России» удовольствие доставить?»

Лыжница Вероника Степанова высказалась об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

«На этой неделе много было разговоров о том, ехать ли российским атлетам на Олимпиаду и на каких условиях. До нашей — зимней Олимпиады — еще далеко, а вот спортсменам из летних видов спорта надо будет оперативно решать, как только окончательно объявит свои критерии.

Выскажусь на правах олимпионика, участницы Олимпиады: а ехать для чего?

Может быть, можно приехать одиноким нейтральным атлетом в виде спорта, где инвентарь роли не играет, и достойно выступить, но я очень сомневаюсь.

Сомневаюсь потому, что современный спорт высших достижений — это командная работа. Загибайте пальцы: тренер по физподготовке, тренер-аналитик по технике, специалист по работе с инвентарем, врач, физиотерапевт, массажист, ортопед, психолог и, конечно, старший тренер, принимающий решения. У нас в Пекине практически все перечисленные специалисты были, и их роль конкретно в успехах лыжников не просто огромна — она была решающей, никаких побед без них бы не было.

И у наиболее сильных соперников тоже были подобные команды. А у тех, у кого не было, даже самых талантливых, ничего не получилось — тридцатые места и ниже.

На что может рассчитывать легкоатлет или борец без полноценной группы поддержки, я не знаю, не могу судить. Но лыжник был бы просто туристом.

Зачем ехать туристом, да еще с кучей унизительных ограничений? Чтобы «клеветникам России» удовольствие доставить — «глядите, как русские под санкциями ослабли»? Ехать — так с полноценной командой, и тем, у кого высоки шансы на победу», – написала .