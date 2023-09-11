Михаил Мамиашвили: «Если мы не идем по пути полной самоизоляции, нужно участвовать в Олимпиаде, это в интересах спортивной России»
Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.
«Я думаю, пресс‑секретарь президента РФ имел в виду, что раз поступают такие рекомендации МОК, надо соглашаться на них.
Если мы не идем по пути полной самоизоляции, конечно, это здравая позиция, нужно участвовать (в нейтральном статусе), это в интересах спортивной России.
Лишь бы не прилетели новые указания от МОК, и они не опустились до маразма. Каждый день как на пороховой бочке сидим», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России.
- В годы сталинских репрессий Вы были членом партии, но не протестовали против репрессий?
- Hе протестовал.
- А на XX съезде КПСС, когда партия осудила репрессии, Вы их осудили?
- Осудил.
- А на последнем пленуме, когда партия осудила волюнтаризм Хрущева, Вы его осудили?
- Осудил.
- Так как же вас понимать? Вы всегда придерживались линии партии или колебались?
- Всегда колебался вместе с линией партии.