Михаил Мамиашвили: «Если мы не идем по пути полной самоизоляции, нужно участвовать в Олимпиаде, это в интересах спортивной России»

Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.

«Я думаю, пресс‑секретарь президента РФ имел в виду, что раз поступают такие рекомендации МОК, надо соглашаться на них.

Если мы не идем по пути полной самоизоляции, конечно, это здравая позиция, нужно участвовать (в нейтральном статусе), это в интересах спортивной России.

Лишь бы не прилетели новые указания от , и они не опустились до маразма. Каждый день как на пороховой бочке сидим», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России.