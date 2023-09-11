Михаил Мамиашвили: «Если мы не идем по пути полной самоизоляции, нужно участвовать в Олимпиаде, это в интересах спортивной России»

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили Париж-2024 Матч ТВ Борьба

Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.

«Я думаю, пресс‑секретарь президента РФ имел в виду, что раз поступают такие рекомендации МОК, надо соглашаться на них.

Если мы не идем по пути полной самоизоляции, конечно, это здравая позиция, нужно участвовать (в нейтральном статусе), это в интересах спортивной России.

Лишь бы не прилетели новые указания от МОК, и они не опустились до маразма. Каждый день как на пороховой бочке сидим», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России. 

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1 комментарий

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brig_Mercury
Hа партийном собрании, заслушивая старого партийца, товарищи задают ему вопросы:
- В годы сталинских репрессий Вы были членом партии, но не протестовали против репрессий?
- Hе протестовал.
- А на XX съезде КПСС, когда партия осудила репрессии, Вы их осудили?
- Осудил.
- А на последнем пленуме, когда партия осудила волюнтаризм Хрущева, Вы его осудили?
- Осудил.
- Так как же вас понимать? Вы всегда придерживались линии партии или колебались?
- Всегда колебался вместе с линией партии.
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