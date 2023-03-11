Степанова сравнила спорт с выживанием: «Только гонимся не за оленем, а за медалями. И убегаем не от пещерных львов и медведей, а от норвежек и шведок»

Вероника Степанова сравнила спортивные соревнования с режимом выживания.

«У нас тела из сплошных мышц, упругая походка и BMI (индекс массы тела – Sports.ru) как доктор в модном журнале советует. Кто-то может подумать на секунду: «Вот оно, современное воплощение античных героев!»

В чем-то так и есть: человек эволюционировал миллионы лет, все это время он вынужден был уметь периодически напрягать свое тело по максимуму, чтобы выжить. Я ловлю себя на мысли, что спортсмены – единственная часть человечества, которая так живет сейчас. Только гонимся не за оленем, а за медалями. И убегаем не от пещерных львов и медведей, а от норвежек и шведок, ха!

Не знаю, жаловались ли на жизнь античные герои, но мы еще как жалуемся в процессе! Спросите у Сорина: мы «стонем», мы «бухтим», мы пробуем убедить тренера, что все, в этот раз уже действительно плохо и уже точно надо остановиться! Великая мудрость тренера как раз и заключается в том, чтобы понять: правда ли хватит или «пожалуйста, заканчивай ныть!» – написала российская лыжница в колонке для «Матч ТВ».

«Когда Клэбо решает рассказать, что у него боли «в области, где подколенное сухожилие прикрепляет мышцы правой ноги к тазу», ты отлично понимаешь, о чем речь. Такая штука может отправить тебя на скамейку запасных на целый сезон или вообще навсегда.

И когда ты читаешь, что Йоханнес может себе позволить выписать из США физиотерапевта, которая специализируется на восстановлении после именно таких травм, ты ему по-настоящему завидуешь, такого узкого специалиста могут себе позволить лишь самые успешные атлеты», – добавила она.