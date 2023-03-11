Степанова сравнила спорт с выживанием: «Только гонимся не за оленем, а за медалями. И убегаем не от пещерных львов и медведей, а от норвежек и шведок»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Егор Сорин Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова сравнила спортивные соревнования с режимом выживания.

«У нас тела из сплошных мышц, упругая походка и BMI (индекс массы тела – Sports.ru) как доктор в модном журнале советует. Кто-то может подумать на секунду: «Вот оно, современное воплощение античных героев!»

В чем-то так и есть: человек эволюционировал миллионы лет, все это время он вынужден был уметь периодически напрягать свое тело по максимуму, чтобы выжить. Я ловлю себя на мысли, что спортсмены – единственная часть человечества, которая так живет сейчас. Только гонимся не за оленем, а за медалями. И убегаем не от пещерных львов и медведей, а от норвежек и шведок, ха!

Не знаю, жаловались ли на жизнь античные герои, но мы еще как жалуемся в процессе! Спросите у Сорина: мы «стонем», мы «бухтим», мы пробуем убедить тренера, что все, в этот раз уже действительно плохо и уже точно надо остановиться! Великая мудрость тренера как раз и заключается в том, чтобы понять: правда ли хватит или «пожалуйста, заканчивай ныть!» – написала российская лыжница в колонке для «Матч ТВ».

«Когда Клэбо решает рассказать, что у него боли «в области, где подколенное сухожилие прикрепляет мышцы правой ноги к тазу», ты отлично понимаешь, о чем речь. Такая штука может отправить тебя на скамейку запасных на целый сезон или вообще навсегда.

И когда ты читаешь, что Йоханнес может себе позволить выписать из США физиотерапевта, которая специализируется на восстановлении после именно таких травм, ты ему по-настоящему завидуешь, такого узкого специалиста могут себе позволить лишь самые успешные атлеты», – добавила она.

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11 комментариев

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expertmer2020
Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.

Мы пошли за мельдонием
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Hardy
ну теперь хоть убегать ни от кого не надо 🤡
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Грюденфельдер
Вероника не даёт скучать , очередные перлы подъехали. Не дают ей покоя шведки с норвежками и Клебо.
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expertmer2020
Гоняться за медалями - гордость России.
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expertmer2020
Про физиотерапевта из США - это жесть жестяная.
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Olga.t
Вряд ли у Степановой в ближайшее время появится возможность бегать со шведкаии и норвежками.
Поэтому весь этот пафос к спорту не имеет отношения. Возможно, цель другая..
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expertmer2020
Диггинс не ноет и не стонет - настоящая спортсменка.
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Iuasamotu
По аналогии Степановой, российские спортсмены сейчас спрятались глубоко в пещерах от опасных норвежек и шведок
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expertmer2020
Я ловлю себя на мысли - ой, не поймала.
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Savardus
Ну то есть Степанова от большого ума, видимо, сама сравнила себя с пещерным человеком. И даже никаких аналогий не привела. Впрочем, судя по ее высказываниям, это просто правда, наконец-то подтвержденная ей самой
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Алексей Дольский
От кого ты там убегаешь? От сборной псковской области на чемпионате водокачки?)
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