Далквист и Клэбо победили в зачете спринтов на Кубке мира-2022/23 по лыжным гонкам
Шведка Майя Далквист и норвежец Йоханнес Клэбо победили в спринтерском зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23
Спринтерский зачет
Женщины
1. Майя Далквист (Швеция) – 944
2. Надин Фендрих (Швейцария) – 937
3. Тириль Венг (Норвегия) – 813
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 794
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 747
6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 743
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1261
2. Люка Шанава (Франция) – 907
3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 843
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 815
5. Эдвин Ангер (Швеция) – 779
6. Ришар Жув (Франция) – 767
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