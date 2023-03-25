Далквист и Клэбо победили в зачете спринтов на Кубке мира-2022/23 по лыжным гонкам

Шведка Майя Далквист и норвежец Йоханнес Клэбо победили в спринтерском зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23

Спринтерский зачет

Женщины

1. Майя Далквист (Швеция) – 944

2. Надин Фендрих (Швейцария) – 937

3. Тириль Венг (Норвегия) – 813

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 794

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 747

6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 743

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1261

2. Люка Шанава (Франция) – 907

3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 843

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 815

5. Эдвин Ангер (Швеция) – 779

6. Ришар Жув (Франция) – 767