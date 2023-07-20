Вик Уайлд: «Люди приятно удивляются, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю?!»

Сноубордист Вик Уайлд рассказал о своей жизни в России.

– Вы неоднократно говорили, что полюбили Россию. Что вам удалось понять о нашей стране, о людях, об их менталитете?

– Это сложный, глубокий вопрос. В России, как и в Америке, много разных культур. Есть темные стороны жизни, есть светлые. Но больше хочется фокусироваться на ярких, творческих проявлениях в Питере, Москве, Казани и не только. В России очень много замечательных мест.

Могу сказать, что именно в России я познакомился с самыми интересными людьми в мире. Порой общаюсь с людьми и не понимаю, как они так живут. Сейчас я живу в центре Санкт-Петербурга. Мои друзья там, они очень умные, очень интересные люди. По ним я сужу и о России.

– Насколько вам удалось изучить Россию? Где бывали?

– Я был на Камчатке, на Урале, в Казани, в Москве жил, в Питере живу. В Питере был в знаковых местах, но постоянно туда не хожу. Хожу на скалодром, с друзьями встречаюсь в ресторанах. Иногда бываю в музеях, но редко.

– Вы еще и учитесь на филфаке СПбГУ.

– Да, СПбГУ мне предложил изучать русский язык по программе для иностранцев. Для меня очень важно знать и понимать русский.

– Есть успехи?

– А ты как думаешь, ха-ха?

– С однокурсниками общаетесь?

– Да, есть один приятель – Ли, он уже девять месяцев учится. Ему 20 лет, но и я чувствую себя 20-летним! Я знаю, что я старый, но чувствую себя на 20.

– Когда люди узнают, что вы американец, тем более сейчас, какая бывает реакция? Проблем не возникает?

– Нет, не возникает! Наоборот, люди приятно удивляются, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю?! – сказал двукратный олимпийский чемпион со смехом.