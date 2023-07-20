Уайлд о людях, критикующих спортсменов за смену гражданства: «Они не знают, что такое мечта о золотой медали Олимпиады. Они должны просто замолкнуть»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Сноубордист Вик Уайлд призвал «замолкнуть» людей, критикующих атлетов за смену гражданства.

– На данный момент совершенно непонятно, пустит ли МОК Россию на Олимпиаду. Вы в прошлом году говорили, что хотели бы выступить на Играх-2026, если позволят состояние здоровья и физическая форма. Ваши планы как-то поменялись в связи с политической ситуацией?

– Нет, это не новый вопрос. Он возникает каждый год, вот уже семь лет. Я уже привык и даже не думаю об этом. В этом смысле ничего не поменялось.

А если мы говорим о МОК, то я никак не могу повлиять на эту ситуацию. И я, и другие спортсмены можем лишь прикладывать свои усилия и делать то, что зависит от нас. Иногда люди едут выступать за другие страны.

– Вы поддерживаете такой выход из ситуации?

– Конечно. Почему нет? Мы все мечтаем о золотой медали. Я начал мечтать о ней, когда мне было десять лет. И никто мне не может помешать на пути к цели: ни страна, ни конкретные люди. В свое время я уехал из США, приехал в Россию, чтобы добиться успеха. Думаю, что наши власти должны поддерживать тех людей, которые сейчас решаются уехать. Это нелегкое решение.

– Некоторые россияне это решение не поддерживают, называют тех, кто меняет гражданство, предателями.

– Они не знают, что такое мечта о золотой медали Олимпиады. На мой взгляд, они должны просто замолкнуть.

Что касается «предателей», то мне хочется сказать очень много плохих слов тем, кто так говорит. Но если рассуждать спокойнее, то надо принять, что у людей есть свое мнение, пусть с ним и живут. Удачи, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Konstantin Riga
Да Тихонов вроде знает :)
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Фанат Торшера
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Человек сравнивает обычную смену спортивного гражданства, которая делается не потому что ему запрещено с прежним гражданством выступать, с ситуацией, когда спортивные организации целенаправленно занимаются дискриминаций спортсменов из определенной страны. То есть в данном случае спортсмен свои переходом поддерживает дискриминацию своих соотечественников. Любой вменяемый человек назовёт это предательством. А Вик Уайлд пусть валит в США с такими взглядами. Нам тут местных "граждан мира" хватает.
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