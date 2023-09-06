Тереза Йохауг: «Я еще не отказалась от ЧМ-2025 окончательно, но мое внимание сейчас сосредоточено на другом»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Тереза Йохауг заявила о возможном выступлении на чемпионате мира-2025 в Норвегии.

Норвежская лыжница, которая является 14-кратной чемпионкой мира и 4-кратной олимпийской чемпионкой, завершила карьеру после сезона-2021/22. В мае 2023 года у Йохауг родилась дочь.

«Посмотрим. Я еще не решила, буду ли выступать в лыжных гонках. На данный момент я получаю удовольствие от жизни, будучи матерью.

Должна признаться, что я немного тренируюсь. Да, это так. Небольшие тренировки – не такие, как раньше. Не так-то просто надеть кроссовки или лыжные ботинки и выйти на улицу, когда вам нужно присматривать за маленькой дочкой.

Я еще не отказалась от чемпионата мира в Тронхейме (Норвегия) окончательно, но мое внимание сейчас сосредоточено на другом. На повседневной жизни и на том, чтобы быть хорошей матерью. И я не буду выступать на ЧМ в Тронхейме, если не смогу побороться там за медали», – ответила 35-летняя Йохауг.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dikki Shelton
Тереза ты примешь правильное решение. Верим💖👍👑
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
а чего тренироваться-то?
опять помаду принять и вперёд к рекордам
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий