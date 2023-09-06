Тереза Йохауг: «Я еще не отказалась от ЧМ-2025 окончательно, но мое внимание сейчас сосредоточено на другом»

Тереза Йохауг заявила о возможном выступлении на чемпионате мира-2025 в Норвегии.

Норвежская лыжница, которая является 14-кратной чемпионкой мира и 4-кратной олимпийской чемпионкой, завершила карьеру после сезона-2021/22. В мае 2023 года у Йохауг родилась дочь.

«Посмотрим. Я еще не решила, буду ли выступать в лыжных гонках. На данный момент я получаю удовольствие от жизни, будучи матерью.

Должна признаться, что я немного тренируюсь. Да, это так. Небольшие тренировки – не такие, как раньше. Не так-то просто надеть кроссовки или лыжные ботинки и выйти на улицу, когда вам нужно присматривать за маленькой дочкой.

Я еще не отказалась от чемпионата мира в Тронхейме (Норвегия) окончательно, но мое внимание сейчас сосредоточено на другом. На повседневной жизни и на том, чтобы быть хорошей матерью. И я не буду выступать на ЧМ в Тронхейме, если не смогу побороться там за медали», – ответила 35-летняя Йохауг.