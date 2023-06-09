Петтер Нортуг: «Мы надеемся и верим, что Йохауг выступит на чемпионате мира-2025 в Норвегии»

Петтер Нортуг заявил, что верит в возвращение Терезы Йохауг в лыжные гонки.

Йохауг 34 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира. В марте 2022-го норвежка объявила о завершении карьеры.

– Как вы думаете, Йохауг может вернуться?

– Да, я верю в это. Кроме того, сейчас она стала легче на 3,5 килограмма (после родов – Sports.ru). Ей идеально походят трассы в Тронхейме (где пройдет чемпионат мира 2025 года – Sports.ru).

Возможно, камбэк Йохауг – именно то, что нужно лыжному Кубку мира. Также мы надеемся и верим, что Тереза выступит на чемпионате мира на родной земле. Это было бы невероятно здорово, – сказал 13-кратный чемпион мира Нортуг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом