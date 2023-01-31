Тереза Йохауг о ЧМ-2023 по лыжным гонкам: «Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Четырехкратная олимпийская чемпионка, эксперт NRK Тереза Йохауг сделала прогноз о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице. 

«Не стоит игнорировать тот факт, что Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян», – заявила Йохауг. 

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 3 марта. Будет разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин. 

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам 

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20 комментариев

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Алексей Соловьев
Ответ armageddon123456
На людях: Ой, так жаль что Русских нет, соревновательного духа не хватает, мы бы с радостью бы с ними но увы... Про себя: наши медааааальки, Русских нет - все злато наше, еще бы пару-тройку сезонов так!
как вы поняли, что она радуется этому факту, а тем более где там хоть капля мысли про "ещё бы пару-тройку сезонов так", она констатирует факт
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Bleffinho
Какая радость, чемпионат Норвегии прям, так интересно и престижно считать себя лучшим, когда нет соперников
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Алекс Фрюгео
Ответ Целиноградец
Пока наши в дисквале, надо переименовать ЧМ в открытый чемпионат Норвегии. Будет Чемпионат России и Чемпионат Норвегии - весима справедливо. Можно потом какую нибудь гонку чемпионов провести...
Чемпионат норвегии сильнее чем чемпионат и кубок мира
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armageddon123456
На людях: Ой, так жаль что Русских нет, соревновательного духа не хватает, мы бы с радостью бы с ними но увы...
Про себя: наши медааааальки, Русских нет - все злато наше, еще бы пару-тройку сезонов так!
+1
0
+1
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мистер бин
Вот сложно представить сейчас Степанову на лыжне в Европе.
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-1
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Консервативный глор
Ответ imaxim
Терезка прям радуется халявным медалькам) понимаю, что не проблема соперников, что нет России, и вообще, да, что-то случилось. Но чтоб откровенно так радоваться это капец)
Очень любопытно, как ты понял из этой новости, что она радуется, ещё и откровенно?)) По каким таким интонациям в тексте?)
+5
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+5
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Konstantin_ZV
Ответ Iuasamotu
Тереза, светит ли норвежским леди, хоть одна золотая медаль, даже в отсутствии россиянок? Задумайся лучше над этим
Шистад
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Arty K.
Ой, астматики заговорили, ты погляди
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evgeniy
Чем больше увезут наград, тем им же хуже.
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Франческо Тотти
Помню любил проходить игры на самом легком уровне,
легко и непринужденно играл спортивные матчи, потом игры-сюжеты, и всякие другие, правда потом повышал постоянно уровень прохождения все выше и выше, и самый кайф был обуздать наиболее высокую сложность. Скажу так - легкий уровень хорош, когда ты только начинаешь. Он быстро приедается.
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encaro_one
В 2021 году Норвегия взяла 17 медалей в лыжных гонках. У женщин сейчас сильнее конкуренция, у мужчин слабее, в среднем на том же уровне будут.
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Александр Гончаров
Вот это да, вот это победа
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BuTaJIbKa
Чего зря деньги тратить - сразу раздайте и всё, зачем соревнования?
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bengalsckyzh
Внешне Йохауг классная тётка.
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Iuasamotu
Тереза, светит ли норвежским леди, хоть одна золотая медаль, даже в отсутствии россиянок? Задумайся лучше над этим
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Колкий мальчик
Это кстати очень выгодно, получать деньги за все медали
Представьте, если бы русские были? То как минимум половина денег не дошла бы до норвежцев(спортсменов, федерации, спонсоров)
А когда русских нет, то и деньги все норгам)
Борьба с допингом и политикой, пфф, борьба за кошелек
0
-1
-1
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Целиноградец
Пока наши в дисквале, надо переименовать ЧМ в открытый чемпионат Норвегии. Будет Чемпионат России и Чемпионат Норвегии - весима справедливо. Можно потом какую нибудь гонку чемпионов провести...
+7
-1
+6
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imaxim
Терезка прям радуется халявным медалькам) понимаю, что не проблема соперников, что нет России, и вообще, да, что-то случилось. Но чтоб откровенно так радоваться это капец)
+12
-5
+7
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Ебздрогыч
Честный ответ, адекватный прогноз
+6
0
+6
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Дуойка Бубнова
>особенно когда нет россиян

особенно когда эпидемию астмы в сборной норвегии удалось обуздать препаратами
+18
-6
+12
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