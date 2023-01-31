Тереза Йохауг о ЧМ-2023 по лыжным гонкам: «Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян»
Четырехкратная олимпийская чемпионка, эксперт NRK Тереза Йохауг сделала прогноз о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.
«Не стоит игнорировать тот факт, что Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян», – заявила Йохауг.
Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 3 марта. Будет разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин.
Про себя: наши медааааальки, Русских нет - все злато наше, еще бы пару-тройку сезонов так!
легко и непринужденно играл спортивные матчи, потом игры-сюжеты, и всякие другие, правда потом повышал постоянно уровень прохождения все выше и выше, и самый кайф был обуздать наиболее высокую сложность. Скажу так - легкий уровень хорош, когда ты только начинаешь. Он быстро приедается.
Представьте, если бы русские были? То как минимум половина денег не дошла бы до норвежцев(спортсменов, федерации, спонсоров)
А когда русских нет, то и деньги все норгам)
Борьба с допингом и политикой, пфф, борьба за кошелек
особенно когда эпидемию астмы в сборной норвегии удалось обуздать препаратами