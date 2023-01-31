Тереза Йохауг о ЧМ-2023 по лыжным гонкам: «Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян»

Четырехкратная олимпийская чемпионка, эксперт NRK Тереза Йохауг сделала прогноз о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.

«Не стоит игнорировать тот факт, что Норвегия отправится домой с 17-18 медалями, особенно когда нет россиян», – заявила Йохауг.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 3 марта. Будет разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин.

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам