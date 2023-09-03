Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо проводит высотный сбор в США.

Сбор начался 28 августа – спортсмен тренируется в Парк-Сити.

«Спасибо сборной США за то, что разрешили мне пользоваться тренировочными центрами в Парк-Сити. Шикарные условия и еще более шикарная гостеприимность», – написал .