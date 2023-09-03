Йоханнес Клэбо проводит высотный сбор в США
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо проводит высотный сбор в США.
Сбор начался 28 августа – спортсмен тренируется в Парк-Сити.
«Спасибо сборной США за то, что разрешили мне пользоваться тренировочными центрами в Парк-Сити. Шикарные условия и еще более шикарная гостеприимность», – написал Клэбо.
Идеальные условия для высотных сборов.
Соответственно в 1996 лучшим спортсменом тех игр стала Эми ван Дайкен с четырьмя золотыми медалями. А в 2000 Инге де Брюин и Леонтин ван Морсель, взявшие по три золота. Твои ненаглядные Попов и Немов не смогли достичь числа в три золотых медали ни на одной олимпиаде. Как-то так. 😉
Норвегия на первом месте в общемедальном зачёте зимних олимпийских игр, а Россия на 10.
https://i.imgur.com/7Jw6p7b.png
Продолжай высасывать из пальца "победы", ведь реальных нет ))
Немов и Попов стали лидерами по сбору серебряно-бронзового мусора. Для великих спортсменов нет ничего кроме первого места на финише соревнований.