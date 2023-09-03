Йоханнес Клэбо проводит высотный сбор в США

Теги лыжные гонки фото сборная Норвегии сборная США Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо проводит высотный сбор в США.

Сбор начался 28 августа – спортсмен тренируется в Парк-Сити.

«Спасибо сборной США за то, что разрешили мне пользоваться тренировочными центрами в Парк-Сити. Шикарные условия и еще более шикарная гостеприимность», – написал Клэбо.

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12 комментариев

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Йенс Мустерманн
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В прошлом году в одном из видео он рассказывал, что условия в этом центре покруче, чем в норвежском Олимпиатопен. Плюс высота рядом.
Идеальные условия для высотных сборов.
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Dikki Shelton
Король лыж👑💪👍
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Йенс Мустерманн
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Ответ Виктор Морев
на Олимпийских Играх в Атланте 1996 года, Лучшими Атлетами в Мужском зачёте тех Олимпийских Игр стали Алексей Немов и Александр Попов. на Олимпийских Играх в Сиднее 2000 года, Лучшим Атлетом в Мужском зачёте тех Олимпийских Игр стал Алексей Немов.
На ОИ нет зачёта лучших среди мужчин или женщин. Там есть просто лучший спортсмен и всё.
Соответственно в 1996 лучшим спортсменом тех игр стала Эми ван Дайкен с четырьмя золотыми медалями. А в 2000 Инге де Брюин и Леонтин ван Морсель, взявшие по три золота. Твои ненаглядные Попов и Немов не смогли достичь числа в три золотых медали ни на одной олимпиаде. Как-то так. 😉
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SkierNSK
Ответ Йенс Мустерманн
В прошлом году в одном из видео он рассказывал, что условия в этом центре покруче, чем в норвежском Олимпиатопен. Плюс высота рядом. Идеальные условия для высотных сборов.
Это он ещё в Аспене не был.
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Йенс Мустерманн
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Ответ Виктор Морев
итак, давай всё таки уточним с тобой некоторые моменты. ну то что, Российские Спортсмены одержали Викторию в общем медальном зачёте на самых последних Олимпийских Играх прошедших во Всей Скандинавии (Лиллехаммер 1994. в Норвегии) в прошлом Тысячелетии. (на родине Клэбо) ты и так знаешь. но есть Факт, который ты пытаешься оспорить. Алексей Немов на Олимпийских Играх в Атланте 1996 года, и на Олимпийских Играх в Сиднее 2000 года, то есть, на двух Олимпийских Играх подряд, Стал Лидером по сумме индивидуальных медалей и по количеству медалей (вообще) и в Атланте 1996. и в Сиднее 2000.
Уточняй вот этот рейтинг.
Норвегия на первом месте в общемедальном зачёте зимних олимпийских игр, а Россия на 10.
https://i.imgur.com/7Jw6p7b.png

Продолжай высасывать из пальца "победы", ведь реальных нет ))

Немов и Попов стали лидерами по сбору серебряно-бронзового мусора. Для великих спортсменов нет ничего кроме первого места на финише соревнований.
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