Бен Огден: «Стабильность Клэбо – это безумие. Никто не выходит в финалы спринта чаще, чем в 40% случаев, а он выходит всегда»

Американский лыжник Бен Огден удивился стабильности Йоханнеса Клэбо.

«Когда Клэбо пробегает мимо меня, то я сразу же думаю: «Что ж, в какой-то момент это должно было случиться». Это правда, хотя если такая мысль возникает у меня каждый раз, когда он вырывается вперед, то мне стоит задаться вопросом – а что я вообще здесь делаю?

Я бы бы гораздо лучшим лыжником, если бы в таких случаях думал: «Окей, а как мне обогнать его?» И даже если я потрачу следующие десять лет, догоняя его и ни разу не победив, то мне стоило бы закончить прямо сейчас, если я хотя бы не верил в это.

Что касается стабильности выступлений Клэбо, это безумие. Никто не выходит в финалы [спринта] чаще, чем в 40% случаев, а Клэбо выходит всегда.

А что насчет ситуаций, когда кто-нибудь падает перед тобой, столкнется или наступит на палку? С Клэбо такого никогда не происходит. А со всеми нами постоянно, и мы такие: «А, ну это же спринт».

Но это спринт для 99% из нас, а Клэбо входит в 1% и для него это нечто другое», – отметил Огден, занявший в прошлом сезоне 8-е место в общем зачете Кубка мира.

Клэбо выступает за сборную Норвегии, является пятикратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.