Юрий Бородавко: «Большунов и Червоткин получили на сборе травмы – потянули спину. Спицова укусил клещ»

Александр Большунов и Алексей Червоткин травмировались во время сбора в Раубичах.

Об этом сообщил тренер лыжников . Сбор в Беларуси проходил со 2 по 22 августа.

– К сожалению, на сборе определенные травмы получили и Червоткин. укусил клещ. В остальном же ребята полностью справились с задачей, которая стояла перед нами.

– Насколько серьезные травмы у и Большунова?

– Достаточно. Потянули спину.

– Когда их теперь ожидать в строю?

– Сейчас пока они дома. Получили должное лечение. Восстановление идет достаточно быстро, – сказал тренер.