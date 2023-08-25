Юрий Бородавко: «Большунов и Червоткин получили на сборе травмы – потянули спину. Спицова укусил клещ»
Александр Большунов и Алексей Червоткин травмировались во время сбора в Раубичах.
Об этом сообщил тренер лыжников Юрий Бородавко. Сбор в Беларуси проходил со 2 по 22 августа.
– К сожалению, на сборе определенные травмы получили Большунов и Червоткин. Дениса Спицова укусил клещ. В остальном же ребята полностью справились с задачей, которая стояла перед нами.
– Насколько серьезные травмы у Червоткина и Большунова?
– Достаточно. Потянули спину.
– Когда их теперь ожидать в строю?
– Сейчас пока они дома. Получили должное лечение. Восстановление идет достаточно быстро, – сказал тренер.
Комментарии