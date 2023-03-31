Денис Спицов: «Мы ориентируемся на Большунова, тянемся за ним, отталкиваемся от его результатов. Если потеряет Саня, то потеряем и все мы»

Лыжник Денис Спицов рассказал о мотивирующей роли .

– рассказывал, что готовитесь вы одинаково, на контрольных обыгрываете Большунова, а потом он улетает в космос. За счет чего?

– Если бы мы понимали, давно бы уже попробовали его обыграть. Я согласен с Лехой в том, что каждый из нас пашет на тренировках у Юрия Викторовича ( ), не жалея себя. Но Саня, видимо, знает какую-то тонкость, мелочь, которая позволяет ему быть лучше.

– Алексей высказал предположение, что когда российские лыжники вернутся на международные старты, то не смогут бегать на том же уровне, что до отстранения. Потребуется какое-то время, чтобы вновь выйти на тот же уровень. Ты с ним согласен?

– Возможно, так и будет, и мы будем чуть ниже, чем раньше, сложнее будет составлять конкуренцию норвежцам. Но у других стран продолжим выигрывать. Все будет зависеть от того, когда именно мы вернемся. Если уже в следующем сезоне, то потери будут минимальными. Однако если отстранение продлится дольше...

Мы ориентируемся на Большунова, тянемся за ним, отталкиваемся только от его результатов. Но если потеряет Саня, то потеряем и все мы. Он – самый главный мотиватор для нас, – сказал олимпийский чемпион в эстафете.