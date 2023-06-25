«Мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках». Степанова о команде из Архангельской области

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сравнила свою лыжную команду с «Манчестер Сити».

Ранее стало известно о переходе Степановой, а также Алексея Червоткина, Савелия Коростелева, Марии Истоминой и Алины Пеклецовой в сборную Архангельской области. Они смогут проходить подготовку на базе «Устьянского лыжного клуба» (УЛК), который также представляют олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Кажется, у нас собирается отличный коллектив. Да, мы пока малое имеем отношение к Архангельской области, но обязательно наверстаем.

В профессиональном спорте вообще принято приглашать спортсменов со стороны. В данном случае – в клуб УЛК, из которого мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках», – написала Степанова в телеграм-канале.

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