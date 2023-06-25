«Мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках». Степанова о команде из Архангельской области

Теги Манчестер Сити лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Алексей Червоткин Александр Большунов Мария Истомина Вероника Степанова Савелий Коростелев Алина Пеклецова Лыжи

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сравнила свою лыжную команду с «Манчестер Сити».

Ранее стало известно о переходе Степановой, а также Алексея Червоткина, Савелия Коростелева, Марии Истоминой и Алины Пеклецовой в сборную Архангельской области. Они смогут проходить подготовку на базе «Устьянского лыжного клуба» (УЛК), который также представляют олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Кажется, у нас собирается отличный коллектив. Да, мы пока малое имеем отношение к Архангельской области, но обязательно наверстаем.

В профессиональном спорте вообще принято приглашать спортсменов со стороны. В данном случае – в клуб УЛК, из которого мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках», – написала Степанова в телеграм-канале.

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2 комментария

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petr
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Надежда67
Ничего хорошего, а детям из Архангельской области достанутся копейки! К сожалению, один Терентьев -воспитанник Ненецкого округа, а на остальных денег не хватило. Почитайте интервью Шемякина. Жаль, что Пермь не нашла денег на Савелия и Машу, позор!
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