Егор Сорин: «Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Устюгова скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Лыжи

Тренер Егор Сорин высказался о будущем лыжника Сергея Устюгова в спорте.

– Устюгов сказал, что после зимы посмотрит на здоровье и решит, продолжать карьеру или нет. Как относитесь к тому, что для именитого спортсмена этот сезон может стать последним? Как это влияет на его психологию и отношение к работе?

– Когда спортсмену за 30 лет, то для него каждый сезон может стать последним. Здесь дело в желании. Думаю, лучше самого спортсмена на это никто не ответит, а мы как специалисты можем только с пониманием отнестись к этому.

Заставлять насильно спортсмена продолжать карьеру, тренироваться, выступать – это бессмысленное занятие, каждый сам себя мотивирует и находит цели, ради чего он ездит на сборы, тренируется, много времени проводит вне дома.

Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Сергея скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать». Так что ничего удивительного в этом интервью нет, я иногда даже не понимаю, зачем журналисты задают Сергею такие вопросы. Все прекрасно знают, что он живет сегодняшним днем и сезоном и слишком вперед не заглядывает, – сказал Сорин.

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1 комментарий

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Щеглот
Ну да, сереже за 30. 31))).

Рете. Первое золото чм 31 год

Холунн. Первое золото чм 30

Сундбю. Первое золото чм 34 года.

Голберг. Первое золото чм 32.

У всех в 30-32 расцвет, у сереженьки закат. А ныть-то он начал задолго до 30.

Возразят: а у сереженьки травм вагон и тележка!

Товарищи дорогие! Вы-то наверное не знаете, но сережа всю свою карьеру презирал тренеров и делал то что нравится. Он это даже и не скрывал особо.

Ну если он делал как ему нравится и при этом весь изломался, так кого мы должны винить? Только его и должны, я считаю. Тренер он ведь не для галочки. Он еще и для безопасности. Чтобы спортсмен не натворил делов, не ломался.
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