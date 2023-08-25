Егор Сорин: «Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Устюгова скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать»

Тренер Егор Сорин высказался о будущем лыжника Сергея Устюгова в спорте.

– Устюгов сказал, что после зимы посмотрит на здоровье и решит, продолжать карьеру или нет. Как относитесь к тому, что для именитого спортсмена этот сезон может стать последним? Как это влияет на его психологию и отношение к работе?

– Когда спортсмену за 30 лет, то для него каждый сезон может стать последним. Здесь дело в желании. Думаю, лучше самого спортсмена на это никто не ответит, а мы как специалисты можем только с пониманием отнестись к этому.

Заставлять насильно спортсмена продолжать карьеру, тренироваться, выступать – это бессмысленное занятие, каждый сам себя мотивирует и находит цели, ради чего он ездит на сборы, тренируется, много времени проводит вне дома.

Мне кажется, любой спортсмен в возрасте скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать». Так что ничего удивительного в этом интервью нет, я иногда даже не понимаю, зачем журналисты задают Сергею такие вопросы. Все прекрасно знают, что он живет сегодняшним днем и сезоном и слишком вперед не заглядывает, – сказал .