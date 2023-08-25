Егор Сорин: «Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Устюгова скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать»
Тренер Егор Сорин высказался о будущем лыжника Сергея Устюгова в спорте.
– Устюгов сказал, что после зимы посмотрит на здоровье и решит, продолжать карьеру или нет. Как относитесь к тому, что для именитого спортсмена этот сезон может стать последним? Как это влияет на его психологию и отношение к работе?
– Когда спортсмену за 30 лет, то для него каждый сезон может стать последним. Здесь дело в желании. Думаю, лучше самого спортсмена на это никто не ответит, а мы как специалисты можем только с пониманием отнестись к этому.
Заставлять насильно спортсмена продолжать карьеру, тренироваться, выступать – это бессмысленное занятие, каждый сам себя мотивирует и находит цели, ради чего он ездит на сборы, тренируется, много времени проводит вне дома.
Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Сергея скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать». Так что ничего удивительного в этом интервью нет, я иногда даже не понимаю, зачем журналисты задают Сергею такие вопросы. Все прекрасно знают, что он живет сегодняшним днем и сезоном и слишком вперед не заглядывает, – сказал Сорин.
Рете. Первое золото чм 31 год
Холунн. Первое золото чм 30
Сундбю. Первое золото чм 34 года.
Голберг. Первое золото чм 32.
У всех в 30-32 расцвет, у сереженьки закат. А ныть-то он начал задолго до 30.
Возразят: а у сереженьки травм вагон и тележка!
Товарищи дорогие! Вы-то наверное не знаете, но сережа всю свою карьеру презирал тренеров и делал то что нравится. Он это даже и не скрывал особо.
Ну если он делал как ему нравится и при этом весь изломался, так кого мы должны винить? Только его и должны, я считаю. Тренер он ведь не для галочки. Он еще и для безопасности. Чтобы спортсмен не натворил делов, не ломался.