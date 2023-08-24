Устюгов и Порошкин присоединятся к группе Сорина в сентябре на сборе в Малиновке

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Матч ТВ Илья Порошкин Лыжи

Сергей Устюгов и Илья Порошкин присоединятся к группе Егора Сорина в сентябре.

Об этом сообщил тренер сборной России Сорин. 

— Когда к вашей группе присоединятся Сергей Устюгов и Илья Порошкин?

— 7 сентября, когда начнется сбор в Малиновке, где пройдет летний чемпионат России. Сергей и Илья готовятся все лето по индивидуальному плану. В сентябре с ними увидимся, и будет видно, что дальше.

С Сергеем давно не созванивались, а с Ильей общались на днях. Он решил проблему со спиной и может практически без ограничений тренироваться. Вполне возможно, что с октября Илья присоединится к нашей группе полноценно.

Сергей тренируется по индивидуальному плану, составленному Маркусом Крамером. У него есть выбор, он может присоединиться к нам на те сборы, на которые они с Маркусом считают нужным, — сказал Сорин.

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