Устюгов и Порошкин присоединятся к группе Сорина в сентябре на сборе в Малиновке

Сергей Устюгов и Илья Порошкин присоединятся к группе Егора Сорина в сентябре.

Об этом сообщил тренер сборной России Сорин.

— Когда к вашей группе присоединятся и ?

— 7 сентября, когда начнется сбор в Малиновке, где пройдет летний чемпионат России. Сергей и Илья готовятся все лето по индивидуальному плану. В сентябре с ними увидимся, и будет видно, что дальше.

С Сергеем давно не созванивались, а с Ильей общались на днях. Он решил проблему со спиной и может практически без ограничений тренироваться. Вполне возможно, что с октября Илья присоединится к нашей группе полноценно.

Сергей тренируется по индивидуальному плану, составленному . У него есть выбор, он может присоединиться к нам на те сборы, на которые они с Маркусом считают нужным, — сказал Сорин.