Егор Сорин: «Устюгов и Порошкин пропускают сбор в Армении, все остальные на месте. Спортивная база здесь на очень высоком уровне»

Сергей Устюгов и Илья Порошкин пропускают сбор группы Сорина в Армении.

Об этом сообщил тренер Егор Сорин. Сбор лыжников начался 15 августа.

– В каком составе поехала ваша группа?

– Сергей Устюгов согласно плану пропускает этот сбор. Сейчас он самостоятельно проходит подготовку в Тюмени.

Также в Сыктывкаре остался Илья Порошкин: он всю летнюю подгонку проводит самостоятельно с региональной командой. Все остальные на месте, – сказал Сорин.

Также он рассказал об условиях тренировочного сбора в Армении.

– Место для нас новое, но не новое для лыжных гонок. В советские годы наши легендарные лыжники здесь проводили достаточно много времени, где готовились к сезону.

База хорошо известна, но не нашему поколению. В прошлом году поступило предложение от руководителей этой базы приехать и возродить здесь тренировочный центр.

Специально для этого здесь проложили лыжероллерный круг. Если мы на постоянной основе будем приезжать сюда, то в будущем его увеличат.

Также тут много маршрутов для бега, можно тренироваться на автомобильной дороге. Хорошее питание: здесь много фруктов, поэтому нас здесь практически все устраивает.

– В целом условия удовлетворяют полностью?

– Полностью сказать нельзя, но если сравнивать подготовку на высоте у нас в России и здесь, то база в Армении на очень высоком уровне.

Кроме Лауры, где высота 1400 метров, и Семинского перевала, где высота 1700 метров, у нас нет баз для среднегорной подготовки лыжников и биатлонистов. Нам же нужна высота порядка 1800 метров. Здесь в Армении около 1900 метров.

Такой спортивной базы на такой высоте у нас в России просто нет. Надеюсь, что в России когда‑нибудь такой комплекс появится, – цитирует Сорина «Матч ТВ».