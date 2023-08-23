Устюгов о завершении карьеры: «У меня есть эта зима. После нее буду решать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о возможном завершении карьеры.

– Вы в шутку говорили, что думаете о завершении карьеры. Если серьезно, приходили мысли о том, чтобы уйти из лыжных гонок?

– Я каждый раз об этом думаю, на самом деле. Слава богу, есть люди, которые останавливают меня, подталкивают тренироваться. Мне говорят, что многие люди в России и в Европе хотят, чтобы я продолжал бегать и радовать глаз, потому что гонки со мной становятся интереснее.

– Сколько еще планируете выступать? Есть определенный срок?

– У меня есть эта зима. После нее буду решать. Я также планировал перед прошлым сезоном, что зима станет для меня последней.

– От чего это зависит?

– От моего здоровья и от того будущего, которое меня ждет, – сказал Устюгов

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