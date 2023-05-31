Егор Сорин: «Коростелев и Бакуров хорошо вписались в коллектив. Им интересно, я ими в целом тоже доволен»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Матч ТВ Савелий Коростелев Александр Бакуров Лыжи

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал о сборах своей группы в Кисловодске.

— Сборы проходят в штатном режиме. Каких‑то промежуточных итогов мы не подводим на столь ранней стадии тренировочного периода. Все без каких‑либо эксцессов проходит, достаточно хорошо.

— Как, на ваш взгляд, Савелий Коростелев и Александр Бакуров вписались в группу?

— Ребята хорошо вписались в коллектив. Приспосабливаются к системе подготовки, узнают много нового. В принципе, им интересно. Я ими в целом тоже доволен, — сказал Сорин. 

В группе Сорина, помимо Коростелева и Бакурова, тренируются Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Илья Порошкин, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий