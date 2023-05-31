Егор Сорин: «Коростелев и Бакуров хорошо вписались в коллектив. Им интересно, я ими в целом тоже доволен»

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал о сборах своей группы в Кисловодске.

— Сборы проходят в штатном режиме. Каких‑то промежуточных итогов мы не подводим на столь ранней стадии тренировочного периода. Все без каких‑либо эксцессов проходит, достаточно хорошо.

— Как, на ваш взгляд, Савелий Коростелев и Александр Бакуров вписались в группу?

— Ребята хорошо вписались в коллектив. Приспосабливаются к системе подготовки, узнают много нового. В принципе, им интересно. Я ими в целом тоже доволен, — сказал Сорин.

В группе Сорина, помимо Коростелева и Бакурова, тренируются Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Илья Порошкин, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.