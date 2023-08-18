Савелий Коростелев: «Кнут и пряник – так можно выразиться про Сорина. Если выполняешь нагрузку, справляешься с ней, то и отношение к тебе будет хорошее»

Савелий Коростелев поделился впечатлениями от тренировок в группе Егора Сорина.

– Ты три месяца тренируешься в группе Сорина. Убедился ли в том, что сделал правильный выбор?

– Не могу точно оценивать. В других группах я не был, чтобы как-то сравнивать. Но если брать атмосферу, тренировки и то, как я это переношу, мне вообще все подходит.

– Когда ехал на первый сбор в Кисловодск, не страшно было, что не справишься с нагрузками?

– Я был к этому готов и уверен в себе. Все равно в Кисловодске был более втягивающий сбор, знакомство с нагрузками. Поэтому страхов не чувствовал. Присутствовало только желание работать.

– Каково тренироваться в одной группе с олимпийскими чемпионами – Ступак, Устюговым, Степановой? Понятно, что ты раньше тренировался с ними, но сейчас же у вас полноценные сборы.

– Они обычные люди, никуда не улетевшие в небеса. С ними спокойно общаешься, шутишь, тренируешься. Ни с кем проблем нет. Никто звезду с неба не ловил.

– Чем нынешняя работа в группе Сорина отличается от той, которую ты делал до этого?

– Здесь более научный подход, наверное. Больше опираешься на какие-то данные – свой пульс, уровень лактата, состояние. Отталкиваешься от любой цифры.

– Приходилось что-то менять в технике? Что-то новое за эти три месяца почувствовал?

– Нет такого, чтобы я чего-то раньше не испытывал. Технику меняем, много внимания ей уделяем. Никто не совершенен.

– Сорин – жесткий?

– Кнут и пряник – так можно выразиться про Егора Владимировича. Если выполняешь нагрузку, справляешься с ней, то и отношение к тебе будет хорошее.

Егор Владимирович – понимающий тренер. Если ты ему объяснишь причины той или иной замены, почему ты не смог что-то выполнить, то он лояльно к этому отнесется. Все идет от самочувствия спортсмена.

– Может поругать?

– Да, как и все тренеры. Это как оценка твоего труда. Если ты качественно выполнил работу, справился с нужными значениями — ты молодец. Где-то завысил или недобрал — нужно над чем-то поработать. Где-то накосячил — тебя поругают.

– Насколько ты справляешься с нагрузками?

– Вообще достаточно хорошо. Не припомню, чтобы у меня был за эти три месяца какой-то сбой, – сказал лыжник.