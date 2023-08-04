Егор Сорин: «Сомнений в мотивации Ступак на сезон у меня нет и никогда не было»

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Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал результаты на Кубке Карелии по лыжероллерам.

Сегодня Сергей Ардашев и олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которые тренируются у Сорина, выиграли масс-старты на 30 км классическим стилем.

«Организаторами соревнований была создана хорошая атмосфера: гонки проходят в красивых местах Карелии. Лыжники нашей группы поехали туда самостоятельно без команды. Сейчас у нас межсборье, они попытались совместить отдых с близкими и поддержание соревновательной практики.

Выводы по результату этой гонки делать сложно, да и неправильно. Эти старты важны для того, чтобы почувствовать соревновательный режим. Ребятам и девчонкам я сказал, чтобы работа велась на максимум, потому что ни одна тренировка не заменит соревнования.

Локальные выводы из этой гонки, конечно, сделаем, но вводить коррективы в план подготовки из‑за этих стартов не будем, – рассказал Сорин.

По словам тренера, у него нет сомнений в мотивации Ступак на предстоящий год.

«Перед началом совместной работы я поставил условие Юле, что проблем с мотивацией у нее в этом году быть не должно. И сама Юля четко дала понять, зачем она тренируется, к чему она готовится. Сомнений в ее мотивации на сезон у меня нет и никогда не было.

Я вижу с каким энтузиазмом она выходит на тренировки, как она выкладывается. Меня все устраивает. Видим, что Юля заряжена на работу, она планирует, как минимум, вернуться к тем результатам, которые она показывала до прошлого сезона, а как максимум – стать еще лучше», – отметил Сорин.

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