Ступак и Ардашев выиграли классические масс-старты на 30 км на Кубке Карелии по лыжероллерам

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Юлия Ступак и Сергей Ардашев выиграли масс-старты на Кубке Карелии по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Кубок Карелии

Гирвас

30 км, масс-старт, классический стиль

Мужчины

1. Сергей Ардашев – 1:17.06,19

2. Сергей Волков – 1:17.07,17

3. Савелий Коростелев – 1:17.08,94

4. Никита Егоров – 1:19.09,07

5. Андрей Краснов – 1:20.09,86

6. Александр Бакуров – 1:20.11,25

Женщины

1. Юлия Ступак – 1:28.12,72

2. Елизавета Пантрина – 1:31.13,29

3. Анастасия Фалеева – 1:31.16,83

4. Ксения Конохова – 1:36.03,82

5. Анастасия Сидорова – 1:36.05,05

6. Анастасия Прокофьева – 1:36.54,92

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