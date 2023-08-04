Ступак и Ардашев выиграли классические масс-старты на 30 км на Кубке Карелии по лыжероллерам
Юлия Ступак и Сергей Ардашев выиграли масс-старты на Кубке Карелии по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Кубок Карелии
Гирвас
30 км, масс-старт, классический стиль
Мужчины
1. Сергей Ардашев – 1:17.06,19
2. Сергей Волков – 1:17.07,17
3. Савелий Коростелев – 1:17.08,94
4. Никита Егоров – 1:19.09,07
5. Андрей Краснов – 1:20.09,86
6. Александр Бакуров – 1:20.11,25
Женщины
1. Юлия Ступак – 1:28.12,72
2. Елизавета Пантрина – 1:31.13,29
3. Анастасия Фалеева – 1:31.16,83
4. Ксения Конохова – 1:36.03,82
5. Анастасия Сидорова – 1:36.05,05
6. Анастасия Прокофьева – 1:36.54,92
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