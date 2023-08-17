Вероника Степанова: «Мне нравится демонстрировать мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет расти»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала о том, что ей нравится показывать в соцсетях.

«Наше поколение не может без смартфона, а самая главная в нем функция – селфи-камера. Мы с этим выросли и вряд ли поменяемся. Не знаю, насколько это понимает старшее поколение, но ему придется это принять.

Первые соцсети лет пятнадцать назад концентрировались на общении. Незнакомые ранее люди знакомились, друзья и одноклассники восстанавливали и поддерживали отношения.

Сейчас соцсети – для того, чтобы что-то продемонстрировать. Показать все: таланты, достоинства и, главное, достижения. <...> 

Мне нравится демонстрировать свои мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет все время расти, а гордящихся размерами других частей тела – уменьшаться.

Потому что другие части тела дала либо природа, либо пластический хирург, а мышцы самой заработать надо», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

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41 комментарий

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Алексей Ларёв
Эх времена...Когда то показателем был интеллект,теперь мышцы...
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Великий Алонсо
Женщина не бицепсами и трциепсами должна гордиться, а бюстом, бёдрами и талией, но Степановой это не понять
+26
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Великий Алонсо
Женщина не бицепсами и трциепсами должна гордиться, а бюстом, бёдрами и талией, но Степановой это не понять
Главное забыли, а именно мозг. Остальное то поправимо, вот если с головушкой беда, то приходится брать бицухой.
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Дмитрий Якушевич
Ответ Великий Алонсо
Женщина не бицепсами и трциепсами должна гордиться, а бюстом, бёдрами и талией, но Степановой это не понять
Может человек сам решит, чем ему гордиться, а не ты ему будешь указывать?
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Borsiano
Лучше демонстрировать скромность, вот уж что действительно делает лучше любого человека. Ну и мудрость и прокачку ума получить гораздо сложнее, чем мышцы
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Go-go-love
Не будет. Ни одному нормальному мужчине не нравятся накаченные женщины.
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Никита Зорин
Для меня мышцы у девушки выглядят асексуально. Когда видишь рельеф и бицепсы, пропадает вся женская нежность, легкость, на человека смотришь по-другому
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Пылесос
Ну, мышцы мозга она не сможет показать, так что остаются трицепсы,..
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Ena Therapy
Вероника Степанова:" Мне не нравится демонстрировать зачатки интеллекта, потому что у меня нет мозгов".
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Анатолий Конь
Хотелось бы , чтобы девушки и парни гордились "размером мозга".
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Сергей Орлов
Единственное, что Степанова успешно демонстрирует – отсутствие ума.
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Вечно в бане
«Мне нравится демонстрировать свои мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет все время расти, а гордящихся размерами других частей тела – уменьшаться.
Потому что другие части тела дала либо природа, либо пластический хирург, а мышцы самой заработать надо», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Есть Вероника, ещё одно слово на букву «М», которое самому заработать надо, но тебе не понять. А бицепсы и трицепсы у девушки, это, если выражаться вежливо, очень на любителя.
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Вера Алексеевна
«Мне нравится демонстрировать пеннис. Уверен, что число парней, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет расти»
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Виктор Войнов
А я думал главная функция смартфона это будильник, а оказывается сэлфи камера
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ArdaTuran
Проверил бы ее мышцы тазового дна разок на предмет накаченности.
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Дрю2
А где подтверждение?
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Arty K.
Очередное подтверждение того, что главный фетиш для мужчины - это мозг женщины...
...которого здесь кот наплакал
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Paul Spolnikov
Ответ Дмитрий Якушевич
Может человек сам решит, чем ему гордиться, а не ты ему будешь указывать?
человек гордится обычно тем, что ценится другими человеками. так вот устроено.
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мутятя
Как сказал Винокур. Видел одну художественную гимнастку, что после выступления, на ковре вмятина осталась,
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RoNaLdInH()
Ответ Дмитрий Якушевич
Может человек сам решит, чем ему гордиться, а не ты ему будешь указывать?
подписал за плюсы?
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Paul Spolnikov
Ответ Алексей Ларёв
Эх времена...Когда то показателем был интеллект,теперь мышцы...
это когда было, напомни?
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Mcconaughey_lol
Ответ Великий Алонсо
Женщина не бицепсами и трциепсами должна гордиться, а бюстом, бёдрами и талией, но Степановой это не понять
Ради интереса, а что делать девчонкам, которые не вышли фигурой ? Крохотная грудь, узкие бедра, широкая талия. Такие гордиться своей внешностью не могут уже, да ? Лишены этого права ?
Какая лютая мизогиния, хотя чего ожидать от местного бомонда
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Zver
Ответ Великий Алонсо
Женщина не бицепсами и трциепсами должна гордиться, а бюстом, бёдрами и талией, но Степановой это не понять
гордиться бюстом? разве это предмет гордости? гордиться надо достижениями: ученой степенью, титулом чемпиона мира итд. в зависимости от рода деятельности. А то что вы перечислили дает природа, или не дает. Это не предмет для гордости.
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Savardus
Очень глубокомысленная колонка! Человек ставит перед читателем серьезные моральные вопросы, а так же пишет на злобу дня. И, вероятно, еще и зарплату за это получает)
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selso99
лучше бы попу показала, Ника. Пиши в личку телеграм 💋
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