Вероника Степанова: «Мне нравится демонстрировать мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет расти»
Вероника Степанова рассказала о том, что ей нравится показывать в соцсетях.
«Наше поколение не может без смартфона, а самая главная в нем функция – селфи-камера. Мы с этим выросли и вряд ли поменяемся. Не знаю, насколько это понимает старшее поколение, но ему придется это принять.
Первые соцсети лет пятнадцать назад концентрировались на общении. Незнакомые ранее люди знакомились, друзья и одноклассники восстанавливали и поддерживали отношения.
Сейчас соцсети – для того, чтобы что-то продемонстрировать. Показать все: таланты, достоинства и, главное, достижения. <...>
Мне нравится демонстрировать свои мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет все время расти, а гордящихся размерами других частей тела – уменьшаться.
Потому что другие части тела дала либо природа, либо пластический хирург, а мышцы самой заработать надо», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».
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Потому что другие части тела дала либо природа, либо пластический хирург, а мышцы самой заработать надо», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».
Есть Вероника, ещё одно слово на букву «М», которое самому заработать надо, но тебе не понять. А бицепсы и трицепсы у девушки, это, если выражаться вежливо, очень на любителя.
...которого здесь кот наплакал
Какая лютая мизогиния, хотя чего ожидать от местного бомонда