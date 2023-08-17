Вероника Степанова: «Мне нравится демонстрировать мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет расти»

Вероника Степанова рассказала о том, что ей нравится показывать в соцсетях.

«Наше поколение не может без смартфона, а самая главная в нем функция – селфи-камера. Мы с этим выросли и вряд ли поменяемся. Не знаю, насколько это понимает старшее поколение, но ему придется это принять.

Первые соцсети лет пятнадцать назад концентрировались на общении. Незнакомые ранее люди знакомились, друзья и одноклассники восстанавливали и поддерживали отношения.

Сейчас соцсети – для того, чтобы что-то продемонстрировать. Показать все: таланты, достоинства и, главное, достижения. <...>

Мне нравится демонстрировать свои мышцы. Уверена, что число девушек, которые гордятся размерами бицепсов и трицепсов, будет все время расти, а гордящихся размерами других частей тела – уменьшаться.

Потому что другие части тела дала либо природа, либо пластический хирург, а мышцы самой заработать надо», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

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