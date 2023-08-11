«Абсолютное большинство хочет нормально жить, получать прибыль. И лишь кучка идиотов села у них на пути». Степанова о ситуации в мировом спорте

Вероника Степанова высказалась о «кучке идиотов» в международном спорте.

«Ситуация в международном спорте напоминает то, что довольно регулярно происходит в Европе в другой области: радикальные экоэкстремисты приклеивают свои попы к дорожному полотну. Автобаны немецкие очень любят, взлетно-посадочные полосы. Пять радикалов сидят на дороге – тысячи из-за них в пробке стоят или улететь не могут.

Я один раз попала в такую пробку – довольно интересно было понаблюдать за другими «застрявшими». Мой немецкий – абсолютно никакой, но и без перевода было понятно, что именно люди кричали в сторону этих «борцов за высокие идеалы».

Мне сразу пришло в голову сравнение: аналогично ведь и в международном спорте. В лыжах, по крайней мере. Абсолютное большинство хочет нормально жить, как привыкли, взаимодействовать, получать прибыль, в конце концов. И лишь кучка идиотов села у них на пути и не дает.

Но рано или поздно и эту блокаду прорвут. Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих-то «высоких идеалов», которые на самом деле не что иное как лицемерие, глупость и тупик», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

На данный момент Степанова и остальные российские лыжники не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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