«Абсолютное большинство хочет нормально жить, получать прибыль. И лишь кучка идиотов села у них на пути». Степанова о ситуации в мировом спорте

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась о «кучке идиотов» в международном спорте.

«Ситуация в международном спорте напоминает то, что довольно регулярно происходит в Европе в другой области: радикальные экоэкстремисты приклеивают свои попы к дорожному полотну. Автобаны немецкие очень любят, взлетно-посадочные полосы. Пять радикалов сидят на дороге – тысячи из-за них в пробке стоят или улететь не могут.

Я один раз попала в такую пробку – довольно интересно было понаблюдать за другими «застрявшими». Мой немецкий – абсолютно никакой, но и без перевода было понятно, что именно люди кричали в сторону этих «борцов за высокие идеалы».

Мне сразу пришло в голову сравнение: аналогично ведь и в международном спорте. В лыжах, по крайней мере. Абсолютное большинство хочет нормально жить, как привыкли, взаимодействовать, получать прибыль, в конце концов. И лишь кучка идиотов села у них на пути и не дает.

Но рано или поздно и эту блокаду прорвут. Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих-то «высоких идеалов», которые на самом деле не что иное как лицемерие, глупость и тупик», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

На данный момент Степанова и остальные российские лыжники не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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9 комментариев

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Jedef
интересно, они ведь, наверное, даже не осознают, что делая такие заявления про кучку идиотов, принимающих решения из-за своих хотелок, они кидают камни не только "туда", но и "сюда" в бункер
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Batt Monner
Блин, какая же она противная, просто как вечно недовольная теща
+4
-1
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Алекс Андр
Ответ arisstopane
"Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих-то «высоких идеалов», которые на самом деле не что иное как лицемерие, глупость и тупик" - ниччосе это что бунт?!)
это она на скрепы замахнулась?
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Харламов Никита
самокритика ещё никому не мешала ;)
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Андоррский почтальон
Ответ Ебздрогыч
Интересно было бы эти глубокомысленные выводы, ответы на вопросы послушать вживую, а не прочитать в колонке, заботливо составленные папиком с RT
Ты, как всегда, первый. Но плюсик я тебе не дам.)
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arisstopane
"Либо, как вариант, все успешные и деятельные просто уедут в те места, где можно жить и работать без ущемления чьих-то «высоких идеалов», которые на самом деле не что иное как лицемерие, глупость и тупик"
- ниччосе это что бунт?!)
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Ебздрогыч
Ответ Андоррский почтальон
Ты, как всегда, первый. Но плюсик я тебе не дам.)
Я в печали. Как же так, я же ведь старался)
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arisstopane
Ответ Алекс Андр
это она на скрепы замахнулась?
может опоили чем?!
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