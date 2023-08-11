Вероника Степанова: «Я не прекращала общаться с западными спортсменами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише»
Лыжница Вероника Степанова рассказала об общении с западными спортсменами.
«Американские и европейские астронавты пожимать руку и обнимать нашего могут, а у (некоторых) европейских спортсменов рука отвалится? Да нет, конечно, это бред.
Я не прекращала и не прекращаю общаться с западными спортсменами, тренерами, лыжными техническими специалистами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.
Проблемы – исключительно у отдельных боссов спорта, которых травля в медиа и соцсетях беспокоит гораздо больше, чем вопросы справедливости и развития.
Ну и пару десятков демонстрантов у их альпийской виллы тоже волнует», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».
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Принципиальные по-любому бы нашлись.
В каждом ее набросе проходит)