Вероника Степанова: «Я не прекращала общаться с западными спортсменами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала об общении с западными спортсменами.

«Американские и европейские астронавты пожимать руку и обнимать нашего могут, а у (некоторых) европейских спортсменов рука отвалится? Да нет, конечно, это бред.

Я не прекращала и не прекращаю общаться с западными спортсменами, тренерами, лыжными техническими специалистами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.

Проблемы – исключительно у отдельных боссов спорта, которых травля в медиа и соцсетях беспокоит гораздо больше, чем вопросы справедливости и развития.

Ну и пару десятков демонстрантов у их альпийской виллы тоже волнует», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Конечно такой проблемы нет. Нет общих стартов - нет проблем. Норвежцы не поедут на первенство водокачки в Нижние Батюги
+41
-8
+33
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Montenegro Serbian
Откуда она знает, что у неё не возникнет проблем с рукопожатием от иностранцев (я не про беларусов, сейчас), если она уже давно не бегает международные старты?

Принципиальные по-любому бы нашлись.
+21
-2
+19
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Koulmann
Ох, как же ее триггерят виллы в Альпах и лыжные трассы в Европе.
В каждом ее набросе проходит)
+16
-1
+15
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Шушпанчег
Возникнет, конечно, - мы же не едем на Кубок :)
+13
-2
+11
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NomerSports
Финише чего ? Твоей спортивной карьеры ?
+6
0
+6
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Kanan Jarrus
держите в курсе, а то всем не по ***
+4
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arisstopane
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе)
+1
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Вечно в бане
Вероника, а эти западные спортсмены с вами сейчас в одной комнате?
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Sharfs
Тебя ни в одну страну не пустят, кроме страны "папиков с матч тв", где сильнейшие спортсмены соревнуются.
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Александр Шульгин
Зря ты так думаешь, ещё как возникнет. Их просто отменят если они хоть что то скажут за тебя.
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Melnikov1968
Когда больше не о чем писать.
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Arty K.
у них проблем не будет. верно. они будут у тебя
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Александр Трифон0в
Как же на нее подействовали санкции, денег ей платят достаточно, но сам факт что она не может ездить в Европу сводит ее с ума и она каждый раз подтверждает это своим очередным пустым набором слов
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