Вероника Степанова: «Я не прекращала общаться с западными спортсменами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише»

Лыжница Вероника Степанова рассказала об общении с западными спортсменами.

«Американские и европейские астронавты пожимать руку и обнимать нашего могут, а у (некоторых) европейских спортсменов рука отвалится? Да нет, конечно, это бред.

Я не прекращала и не прекращаю общаться с западными спортсменами, тренерами, лыжными техническими специалистами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.

Проблемы – исключительно у отдельных боссов спорта, которых травля в медиа и соцсетях беспокоит гораздо больше, чем вопросы справедливости и развития.

Ну и пару десятков демонстрантов у их альпийской виллы тоже волнует», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

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