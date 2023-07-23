Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Мальцев и Непряева выиграли гонки свободным стилем, Большунов – 10-й
Мальцев и Непряева выиграли гонки свободным стилем на контрольной тренировке сборной России.
Сборная Росси по лыжным гонкам
Контрольная тренировка
Малиновка, Архангельская область
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Наталья Непряева – 28.10,1
2. Анастасия Кулешова – 35,1
3. Анна Суркова – 1.19,4
4. Светлана Заборская – 1.26,2
5. Екатерина Шибекина – 1.35,2
6. Елизавета Маслакова – 1.53,2
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Артем Мальцев – 36.16,7
2. Алексей Червоткин – 21,8
3. Павел Соловьев – 25,3
4. Денис Спицов – 55,6
5. Иван Якимушкин – 1.01,2
6. Евгений Семяшкин – 1.29,7
10. Александр Большунов – 2.10,7
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