Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Мальцев и Непряева выиграли гонки свободным стилем, Большунов – 10-й

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) лыжероллеры Анастасия Кулешова (Седова) Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Анна Суркова (Нечаевская) Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Светлана Заборская Павел Соловьев Лыжи

Мальцев и Непряева выиграли гонки свободным стилем на контрольной тренировке сборной России.

Сборная Росси по лыжным гонкам

Контрольная тренировка

Малиновка, Архангельская область

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Наталья Непряева – 28.10,1

2. Анастасия Кулешова – 35,1

3. Анна Суркова – 1.19,4

4. Светлана Заборская – 1.26,2

5. Екатерина Шибекина – 1.35,2

6. Елизавета Маслакова – 1.53,2

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Артем Мальцев – 36.16,7

2. Алексей Червоткин – 21,8

3. Павел Соловьев – 25,3

4. Денис Спицов – 55,6

5. Иван Якимушкин – 1.01,2

6. Евгений Семяшкин – 1.29,7

10. Александр Большунов – 2.10,7

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2 комментария

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Ярик01
Ответ Александр Колодин
Большунов с дочкой на руках ехал?
Может неудачные роллеры попались, бывает
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