Сборная Швеции по лыжным гонкам отменила сбор в Турсбю из-за вспышки болезней

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Сборная Швеции по лыжным гонкам отменила сбор в Турсбю из-за болезней спортсменов.

В ночь на 10 августа у нескольких представителей команды появились симптомы инфекции верхних дыхательных путей.

«Инфекция распространилась в группе, шестеро заболели за ночь. Но точную причину назвать сложно. 

Число [заболевших] большое, все контактировали друг с другом, поэтому остальные тоже могли заразиться. В связи с этим продолжать сборы кажется бессмысленным», – сказал врач сборной Рикард Нобериус, не став уточнять имена заболевших.

Ожидалось, что в сборы пройдут с участием как мужской, так и женской команд.

«Мы не хотим рисковать, чтобы в это время года заболело еще больше человек. Сейчас важно, чтобы они были здоровы и могли тренироваться дома», – сообщил менеджер сборной Андерс Бистрем.

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