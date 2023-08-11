Сборная Швеции по лыжным гонкам отменила сбор в Турсбю из-за вспышки болезней

Сборная Швеции по лыжным гонкам отменила сбор в Турсбю из-за болезней спортсменов.

В ночь на 10 августа у нескольких представителей команды появились симптомы инфекции верхних дыхательных путей.

«Инфекция распространилась в группе, шестеро заболели за ночь. Но точную причину назвать сложно.

Число [заболевших] большое, все контактировали друг с другом, поэтому остальные тоже могли заразиться. В связи с этим продолжать сборы кажется бессмысленным», – сказал врач сборной Рикард Нобериус, не став уточнять имена заболевших.

Ожидалось, что в сборы пройдут с участием как мужской, так и женской команд.

«Мы не хотим рисковать, чтобы в это время года заболело еще больше человек. Сейчас важно, чтобы они были здоровы и могли тренироваться дома», – сообщил менеджер сборной Андерс Бистрем.