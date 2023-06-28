«Я увидела СМС от полиции: «Ты должна ответить, это полицейский допрос». После этого я вожу лучше». Карлссон о ДТП со своим участием
Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала подробности о ДТП с ее участием.
Инцидент случился за несколько недель до чемпионата мира-2023, когда лыжница проводила сбор с командой в Тоблахе. Сообщалось, что машина Карлссон врезалась в другое авто.
После этого на одной из тренировочных сессий у нее постоянно звонил телефон, но Фрида его игнорировала.
– Мне было плевать. Но затем, посмотрев на часы, я увидела СМС от полиции.
– Что было в сообщении?
– «Ты сейчас же должна ответить! Это полицейский допрос».
– Упс.
– А я типа: «Чего!?» Я на последнем перед ЧМ сборе, каждый день борюсь в попытках снизить уровень стресса – а тут такое.
– И что потом?
– Я бежала коньком в течение часа и одновременно участвовала в полицейском допросе.
Мне просто хотелось побыстрее закончить разговор. Но полиция настаивала, чтобы я описала, как все было, со всеми деталями.
Так что я сказала, что «ехала на тренировку, была в стрессе и невнимательна» – и взяла на себя всю ответственность. Типа, оштрафуйте меня. Мне просто хотелось повесить трубку, – рассказала Карлссон.
Впоследствии шведка заплатила штраф.
«После этого я вожу лучше. И я никогда больше не ездила на стадион этой дорогой», – отметила она.
Фрида Карлссон стала виновницей ДТП перед чемпионатом мира по лыжным гонкам
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