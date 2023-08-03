Вероника Степанова: «Интервью лыжников перед гонкой – главное, чего не хватает для медийной раскрутки нашего спорта. Где еще можно повыпендриваться?»

Вероника Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом.

Лыжница прокомментировала новость о том, что РФС будет выплачивать футбольным клубам деньги за медийность в Кубке России.

Новый регламент предполагает дифференцированный подход к призовым выплатам в зависимости от медийной активности клуба. 70% суммы призовых за участие в турнире будет выплачиваться гарантированно, а оставшиеся 30% – за исполнение коммерческих требований и медийных обязательств.

Одно из обязательств – интервью игроков при проведении предыгровой разминки на бровке.

«Двумя руками за! Мне давно и твердо кажется, что интервью лыжников перед гонкой – главное, чего не хватает для настоящей медийной раскрутки нашего спорта.

Где еще можно повыпендриваться, пообещать всех порвать на лыжне? А если еще и подтвердить делом, то это окажется не хвастовство, а прогноз! Так, кажется, Мухаммед Али говорил.

Если серьезно, то не надо быть великим медийным специалистом, чтобы понять – перед гонкой куда интереснее послушать претендентов, чем после. Перед стартом вообще смотреть любой спорт куда интереснее.

Не зря же перед забегом на стометровку участников показывают 10 минут, потом они бегут 10 секунд, круг почета чемпиона и – по домам.

Да, «стометровщики» пока интервью перед стартом не дают, но, думаю, скоро и их обяжут. И никак такие короткие интервью, если все грамотно устроено, не влияют на концентрацию перед гонкой.

Поверьте, если готов побеждать, то пара вопросов тебе не помешают, не собьют. А если собьют – значит, надо учиться владеть эмоциями», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Клубы в Кубке России будут получать деньги от РФС за медийность – интервью игроков по ходу матча, доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Введут медиадни