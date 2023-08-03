Вероника Степанова: «Доступ в победную раздевалку для журналистов с возможностью видеосъемки – интересная идея»

Лыжница Степанова высказалась о том, что футбольные клубы будут получать деньги за медийность.

Новый регламент Кубка России по футболу предполагает дифференцированный подход к призовым выплатам в зависимости от медийной активности клуба.

70% суммы призовых за участие в турнире будет выплачиваться гарантированно, а оставшиеся 30% – за исполнение коммерческих требований и медийных обязательств.

«Посмотрела список этих обязательств и примерила их на лыжные гонки. <...>

Общение трех игроков от каждой команды в смешанной зоне с представителями СМИ

Игроков команды у нас, понятно, нет, но можно обязать каждого лыжника отвечать на вопросы в смешанной зоне – ограничив по времени. Скажем, 100 секунд обязан отвечать, а потом извините: после гонки на морозе стоять дольше не очень хочется.

Попутно замечу, что обязательства отвечать на вопросы прессы после гонки в лыжах нет сейчас нигде – ни на Кубке России, ни на Кубке мира, ни на Олимпиаде.

Это не значит, что я изменила мнение относительно качества и полезности вопросов. Мне по-прежнему кажется, что вся пишущая пресса не отвечает духу времени, имеет минимальную аудиторию и не приносит пользу в смысле медийного продвижения лыж. Но если будут контрактные обязательства – я свои 100 секунд в смешанной зоне выстою.

Доступ в победную раздевалку для журналистов с возможностью проведения видеосъемки

Оу, вот это интересная идея! Не думаю, что большинство девушек на такое согласится. Хотя сразу вспоминаю швейцарский Давос – там тент-раздевалка в теории есть, но расположено не очень удобно, и все переодеваются прямо у лыжни.

А вокруг ходит оператор с дополнительной камерой прямого эфира. Сложная работа у режиссера трансляции, мне кажется!

Но у меня есть встречное предложение: поставьте эфирную камеру в тент, где большинство лыжников (не все) находятся между полуфиналами и финалами спринта. Там интересные эмоции можно увидеть, вам понравится», – написала Вероника Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Клубы в Кубке России будут получать деньги от РФС за медийность – интервью игроков по ходу матча, доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Введут медиадни