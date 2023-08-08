Сергей Устюгов: «Съездили на сплав, после него маленько приболел. Хотел отправиться в Ханты-Мансийск, но понял, что бессмысленно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заболел после сплава на лодках.

«Хотел поделиться с вами небольшими новостями: съездили на сплав, после слава приехали – маленько приболел.

Хотел отправиться в Ханты-Мансийск, но понял, что бессмысленно ехать, и решил заняться документами – поменять права, поменять паспорт, а сейчас с племянниками сижу, мультики смотрю, завтрак им готовлю», – рассказал Устюгов в в своем телеграм-канале.