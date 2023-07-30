Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл масс-старт на 30 км свободным стилем, Устюгов – 16-й
Андрей Краснов выиграл масс-старт на чемпионате России по лыжероллерам.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял 16-е место.
Лыжероллеры
Ханты-Мансийск
30 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
1. Андрей Краснов – 54.19,9
2. Илья Безгин – 2,9
3. Рифат Сафиуллин – 3,0
4. Михаил Курочкин – 4,5
5. Дмитрий Баграшов – 4,5
6. Никита Смирнов – 4,9
7. Никита Егоров – 5,1
8. Дмитрий Плосконосов – 5,4
9. Игорь Глушков – 5,7
10. Егор Николаев – 5,8...
16. Сергей Устюгов – 7,4
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