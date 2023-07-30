Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл масс-старт на 30 км свободным стилем, Устюгов – 16-й

Теги лыжные гонки чемпионат России лыжероллеры Сергей Устюгов Рифат Сафиуллин Дмитрий Плосконосов Андрей Краснов Дмитрий Баграшов Илья Безгин Михаил Курочкин Никита Смирнов Никита Егоров Игорь Глушков Егор Николаев Лыжи

Андрей Краснов выиграл масс-старт на чемпионате России по лыжероллерам.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял 16-е место.

Лыжероллеры 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

30 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Андрей Краснов – 54.19,9

2. Илья Безгин – 2,9

3. Рифат Сафиуллин – 3,0

4. Михаил Курочкин – 4,5

5. Дмитрий Баграшов – 4,5

6. Никита Смирнов – 4,9

7. Никита Егоров – 5,1

8. Дмитрий Плосконосов – 5,4

9. Игорь Глушков – 5,7

10. Егор Николаев – 5,8...

16. Сергей Устюгов – 7,4

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1 комментарий

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SkierNSK
Про популярность лыжероллеров можно добавить новость, что ЧМ по лыжероллерам в этом году отменили😅
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