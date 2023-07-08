«Спринт на Дворцовой». Устюгов, Коростелев, Бакуров, Волков, Истомина, Соболева выступят в квалификации
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой» .
«Спринт на Дворцовой»
Санкт-Петербург
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени.
Трансляция – на сайте Kino.tricolor.tv
В гонке примут участие Сергей Устюгов, Савелий Коростелев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Мария Истомина, Диана Соболева и другие.
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