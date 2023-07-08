«Спринт на Дворцовой». Устюгов, Коростелев, Бакуров, Волков, Истомина, Соболева выступят в квалификации

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Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой» .

«Спринт на Дворцовой»

Санкт-Петербург

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени.

Трансляция – на сайте Kino.tricolor.tv

В гонке примут участие Сергей Устюгов, Савелий Коростелев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Мария Истомина, Диана Соболева и другие. 

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2 комментария

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Рус Киссенжер
а где знаменитая лыжница Степанова? делает селфи пере зеркалом,подписывает и выкладывает во все соцсети? тоже спорт в своем роде. "болтать-не на лыжах ездить". или как там по-правильному.
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Щеглот
Кумир раза три чуть не навернулся со своей техникой
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