Вероника Степанова: «Я очень уважаю Месси, но сейчас куда лучше «идут» Мбаппе и Холанд. Значит ли это, что бутсы Мбаппе лучше бутс Месси?»

Теги Лионель Месси лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Килиан Мбаппе Матч ТВ Эрлинг Холанд Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о продвижении российских спортивных брендов.

«…Комитет Госдумы по физической культуре и спорту подготовил и внес в ГД законопроект о поддержке спортивной индустрии…».

Отличная новость! Но у меня вопрос — о чем конкретно речь?

Безусловно, важно, чтобы спортинвентарь производился у нас в стране. Чтобы был качественным и доступным по цене. Наверное, важно, чтобы производителям предоставили какие-то важные для них льготы. Я только за.

Но не всем ясно другое: важно, насколько этот спортинвентарь раскручен, моден, престижен, — и здесь мы отстаем. Все из-за ментальности «хорошая вещь сама себя продаст».

<...>

«Я очень уважаю Месси, внимательно изучаю его business case (да, это то, именно то, что меня интересует). Но сейчас куда лучше «идут» Мбаппе и Холанд. А их подписали конкуренты фирмы-спонсора Месси. Значит ли это, что бутсы Мбаппе лучше бутс Месси? Объективно – не знаю.

Но субъективно +100500 детей выберет именно «как у Мбаппе». И у нас тоже, никакой разницы нет. Хотят западные гиганты платить топовым звездам уже даже не миллионы, а десятки миллионов? Очень сомневаюсь. Но платят.

Не хочу быть неверно понятой: деньги сами по себе – далеко не все. Есть еще ответственность, гордость, тщеславие, в конце концов.

Но если вы действительно хотите поддержать и российскую спортивную индустрию и вообще здоровый образ жизни – давайте вместе думать, как сделать это модным, престижным. Сами по себе новые спортплощадки и помощь производителям эффекта желаемого не дадут», – написала Степанова

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28 комментариев

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Atsuktuvas
Это вы с бутсами Фергюсона не встречались...
+35
-1
+34
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Nika13
как обычно накинула кринжа и сказала полный бред
+33
-1
+32
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Bad News
Да когда она уже замолчит и начнет тренироваться?
+19
-1
+18
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Ебздрогыч
Есть лыжи Fisher, Rossignol, а есть лыжи Балабановского комбината, который всю жизнь спички делал. Может начнем с качества, а раскрутка потом?
+17
-3
+14
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Kruk
Зачем этот бред транслировать в главном?
+12
0
+12
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Вечно в бане
А, так мы отстаём потому, что наш инвентарь не раскручен, оказывается? А не потому, что он, в большинстве случаев - говно?
Ну если вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие технологий и производства, и делать хорошие лыжи/машины/штаны, мы будем ставить на лыжи Шамана, и пытаться таким образом, сделать лыжи модными, то ни черта не получится.
+7
0
+7
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Melnikov1968
Мощные брэнды,в том числе спортивные, создаются десятилетиями. Но в России почему-то думают, что если ввалить денег,то все образуется само собой. Если какая-либо компания создает ,к примеру,лыжи, то там начиная от рядового сотрудника,начальника производства,главного инженера и заканчивая президентом, каждый четко знает свои функции,обязанности и права,а также конечную цель своего процесса. В России наверняка есть такие компании,но их меньшинство. А Степашка думает, что процесс можно запустить за считанные недели. Нет, девочка,не получается.
+6
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+5
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Digger86
"давайте вместе думать" - так точно далеко не уехать
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VMX1389
Чегооо ??? какой-то поток сознания
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Dmitriy Racheev
Пара палок Степановой. Ну, как стартап
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Алексей Виноградов
Кандибобер этой прекрасной даме!
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Melnikov1968
Ответ VMX1389
Да этот бред их слушать невозможно, просто попилят бабки и все, им главное отчитаться, это как с полупроводниками, по телеку скажут мол 500 млн выделили, но те кто хоть немного в теме, и знают какие деньги выделяют техногиганты типа Интела, АМД, или TSMC, понимают что это копейки, а ведь типа их надо догонять, Нужно в разы больше выделять средств, и перетягивать спецов, оборудование и т.д.
Я про это уже написал.
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VMX1389
Ответ Melnikov1968
Вы продолжили ход моих мыслей. Инвестиции необходимы. Не только в покупку технологий, но и в специалистов, даже узкого профиля. Можно купить много станков,но нужен человек,который сумеет обучить персонал на них работать. А Степанова тупо набрасывает,как политрук:Россия сильная,мы все сможем и т.д. Везде нужен системный подход.
Да этот бред их слушать невозможно, просто попилят бабки и все, им главное отчитаться, это как с полупроводниками, по телеку скажут мол 500 млн выделили, но те кто хоть немного в теме, и знают какие деньги выделяют техногиганты типа Интела, АМД, или TSMC, понимают что это копейки, а ведь типа их надо догонять, Нужно в разы больше выделять средств, и перетягивать спецов, оборудование и т.д.
+1
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Рахим Фунтик Стерлинг
Чего?
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Verhovn
Смешала всё в одну кучу и сама не заметила.
Но тренд она конечно уловила про Холланда и Мбаппе. Единственное, не стоило упоминать Месси, величину, на которую эти парни ровняются.
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Дмитрий Воронцов
Зато мы знаем, что это точно сама Степанова писала)) Не палилась бы хоть. Такая разительная разница в этом аккаунте, то заумная графоманская чушь, то просто откровенная глупая чушь)
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maks44
У Степановой в голове стоит генератор случайных фраз на все случаи жизни.
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MikhaL
Палки это спортивный инвентарь. И одновременно одна из двух составляющих, используемых для строительства, да и не только. Все у нас из ... и палок делается.
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Sanan1908
Хочет выглядеть умной, но увы как и всегда кринж 🤦🏻‍♂️
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Ковид 07.10.52
А зачем это надо. когда спокойно продавали , то что добыли в Европу , там на вырученные покупали инвентарь, здесь продавали и так по кругу...откопал. продал, купил-продал...теперь. так же в Китай....а производить...это же надо каждый день работать....какие-то станки. инженеры, рабочие, материалы...Ну кому такое нужно...А уж когда об этом рассуждает вот такие специалисты..., то понятно. что никто ничего делать не будут...
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Pikachu Pikachu
Насколько я понял этот бред, Степанова намекает, что неплохо бы производителям инвентаря из России отстегнуть бабла самой Степановой и ее коллегам для продвижения бренда этих производителей
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VMX1389
Ответ Melnikov1968
Мощные брэнды,в том числе спортивные, создаются десятилетиями. Но в России почему-то думают, что если ввалить денег,то все образуется само собой. Если какая-либо компания создает ,к примеру,лыжи, то там начиная от рядового сотрудника,начальника производства,главного инженера и заканчивая президентом, каждый четко знает свои функции,обязанности и права,а также конечную цель своего процесса. В России наверняка есть такие компании,но их меньшинство. А Степашка думает, что процесс можно запустить за считанные недели. Нет, девочка,не получается.
Ну инвестиции реально нужны, без них никуда, но там просто бешенные нужны, ведь бренды не стоят на месте, а у них еще и мощнейшая база есть, во вторых кто их покупать будет? какая рыночная база? В общем вопросов пока больше чем ответов
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Melnikov1968
Ответ VMX1389
Ну инвестиции реально нужны, без них никуда, но там просто бешенные нужны, ведь бренды не стоят на месте, а у них еще и мощнейшая база есть, во вторых кто их покупать будет? какая рыночная база? В общем вопросов пока больше чем ответов
Вы продолжили ход моих мыслей. Инвестиции необходимы. Не только в покупку технологий, но и в специалистов, даже узкого профиля. Можно купить много станков,но нужен человек,который сумеет обучить персонал на них работать. А Степанова тупо набрасывает,как политрук:Россия сильная,мы все сможем и т.д. Везде нужен системный подход.
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dimslav
Ответ VMX1389
Ну инвестиции реально нужны, без них никуда, но там просто бешенные нужны, ведь бренды не стоят на месте, а у них еще и мощнейшая база есть, во вторых кто их покупать будет? какая рыночная база? В общем вопросов пока больше чем ответов
а этот и проблема, пока Набиулина во главе, не будет никаких инвестиций. и не будет никаких нормальных брендов
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Бухло
Мы тебя прекрасно поняли, степанова. Тебя помимо денег ещё интересуют тщеславие, гордость, ответственность, модность и престижность.
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