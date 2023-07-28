Вероника Степанова: «У российских спортивных брендов нет ни одного «лица» уровня Большунова или Ласицкене. А еще лучше – Мичкова или Валиевой»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о продвижении российских спортивных брендов.

«Чуть ли не каждый раз в аэропортах вижу детские и молодежные команды в форме того или иного российского спортивного бренда. У меня всегда смешанные чувства. Как хорошо, что нашлись спонсоры, выдали форму – это очень важно, когда тебе лет 15. Но ведь носят именно потому, что выдали и обязали носить, пока на сборах/соревнованиях. Кто «лицо» этих фирм? Где реклама?

Купят ли эти ребята такие же костюмы за свои деньги, купят ли их друзья? Не уверена, потому что вижу, в чем люди тренируются самостоятельно. Чаще – в продукции тех самых западных брендов, которые «разгоняют популярность» через эксплуатацию топ‑спортсменов. Совершенно не факт, что она лучше. Но она моднее.

Здесь никакого противоречия. Надо просто понять, что качество любой спортивной продукции – всего лишь один аспект. Цена – другой. Но для молодежи важнее третий – престижность, яркость, раскрученность, – назовите как угодно.

У российских спортивных брендов нет ни одного «лица» уровня Большунова или Ласицкене. А еще лучше – Мичкова или Валиевой. Так ближе к целевой аудитории», – написала Степанова.

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19 комментариев

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Оле-Лукойе
Почему, когда говорят о то, что российскую продукцию не покупают, а покупают западную, делают вид, что это не потому, что российская зачастую объективно хуже, а потому, что якобы западная более раскрученная? Я бы с удовольствием покупала кроссовки более дешевого Демикс, который, кстати, Когда-то рекламировала Лиза Туктамышева, а не найки, но они быстро разваливаются и их колодка максимально неудобна для ноги.
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+20
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ВИван
А почему еще лучше Камила с незакрытым допинговым делом и с отнятым титулом ЧР?
+24
-7
+17
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Александр Шульгин
Главный вопрос, кто такой Мичков
+18
-2
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Док Аксель
Люди массово покупают товар в соотношении цены и качества, а кто-то может себе позволить дорогие бренды и не от того, что его "лицом" является тот или иной известный и знаменитый спортсмен. Одни гонятся за модой, другим важно качество.
+9
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мистер бин
Допингистку сделать лицом бренда - у нас и такое возможно.
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margosha58
Ну чоуж, Кацалапов и Синицина - лица российского ЗаСпорта. Уж всяко круче, чем Валиева или Мичков (кто такой?) Но ЗаСпорту это не помогает.
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Triabc
абсолютно согласна. Реклама должна быть. Я только после санкций узнала про китайский LiNing с потрясным качеством. А про наши спортивные бренды до сих пор ничего не слышала. Маркетинг глобальных брендов нашим местным вообще шансов не оставлял. Сейчас надо это исправлять
+3
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Ostinato
Российская спортивная форма в основном ужасного качества и имеет морально устаревший вид. Некрасивая она и неудобная. Я понятия не имею, кто рекламирует сейчас условные найки. Я прихожу в магазин, примеряю несколько пар и выбираю ту, которая удобная, смотрится симпатично и у которой швы под дождем не разойдутся. А что лицо на коробке мне вообще плевать. И я лучше заплачу один раз хорошую сумму, чем буду каждые полгода тратить на новые.
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Triabc
Ответ Оле-Лукойе
Почему, когда говорят о то, что российскую продукцию не покупают, а покупают западную, делают вид, что это не потому, что российская зачастую объективно хуже, а потому, что якобы западная более раскрученная? Я бы с удовольствием покупала кроссовки более дешевого Демикс, который, кстати, Когда-то рекламировала Лиза Туктамышева, а не найки, но они быстро разваливаются и их колодка максимально неудобна для ноги.
колодка - это дело индивидуальное, кому-то подходит, кому-то нет. Я, кстати, их кроссы не помню сколько лет носила - им вообще ничего не было. Я только сейчас поняла, что это наш бренд)) От Демикса есть футболки для бега - разницы с Найком особо не вижу, а вот Kappa на мой взгляд еще и проигрывает им. Леггинсы - норм, но найк поплотнее, и материал лучше. Ветровка для бега - тоже норм у Демикса.
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Jon Anderson
А кто такой мичков, чтобы его брендом делать?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ебздрогыч
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ну или каких напитков типа "Дедушкин чай"
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Оле-Лукойе
Ответ Triabc
колодка - это дело индивидуальное, кому-то подходит, кому-то нет. Я, кстати, их кроссы не помню сколько лет носила - им вообще ничего не было. Я только сейчас поняла, что это наш бренд)) От Демикса есть футболки для бега - разницы с Найком особо не вижу, а вот Kappa на мой взгляд еще и проигрывает им. Леггинсы - норм, но найк поплотнее, и материал лучше. Ветровка для бега - тоже норм у Демикса.
Это же собственный бренд Спортмастера. Вроде Коламбиа тоже.
Сестра как-то купила три пары - все развалились за год, подошва треснула. Может, бракованные были, партия неудачная, но факт. Для детей покупать неплохо - они растут быстрее, чем кроссовки разваливаются)
Конечно, для обычного зала-бега можно смотреть, но для тех, кто серьезно увлекается, это несерьезно
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Natalia Shkurina
Ответ Triabc
колодка - это дело индивидуальное, кому-то подходит, кому-то нет. Я, кстати, их кроссы не помню сколько лет носила - им вообще ничего не было. Я только сейчас поняла, что это наш бренд)) От Демикса есть футболки для бега - разницы с Найком особо не вижу, а вот Kappa на мой взгляд еще и проигрывает им. Леггинсы - норм, но найк поплотнее, и материал лучше. Ветровка для бега - тоже норм у Демикса.
Ну так каппа - это тоже по факту российский бренд. Товарная марка принадлежит Спортмастеру, как и демикс и шьётся на тех же фабриках в китае
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Лига Мастеров
Ответ Александр Шульгин
Главный вопрос, кто такой Мичков
8 номер драфта НХЛ. ещё менее известный чем Якупов
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Ебздрогыч
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Рокко Сиффредди
Ответ Triabc
абсолютно согласна. Реклама должна быть. Я только после санкций узнала про китайский LiNing с потрясным качеством. А про наши спортивные бренды до сих пор ничего не слышала. Маркетинг глобальных брендов нашим местным вообще шансов не оставлял. Сейчас надо это исправлять
Li-ning ношу лет 7. Только обувь, у меня сейчас их пар 30 + 1 в доставке. Помимо качества у них современный дизайн. В сторону Нике и Адидас больше не смотрю.
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