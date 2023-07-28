Вероника Степанова: «У российских спортивных брендов нет ни одного «лица» уровня Большунова или Ласицкене. А еще лучше – Мичкова или Валиевой»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о продвижении российских спортивных брендов.

«Чуть ли не каждый раз в аэропортах вижу детские и молодежные команды в форме того или иного российского спортивного бренда. У меня всегда смешанные чувства. Как хорошо, что нашлись спонсоры, выдали форму – это очень важно, когда тебе лет 15. Но ведь носят именно потому, что выдали и обязали носить, пока на сборах/соревнованиях. Кто «лицо» этих фирм? Где реклама?

Купят ли эти ребята такие же костюмы за свои деньги, купят ли их друзья? Не уверена, потому что вижу, в чем люди тренируются самостоятельно. Чаще – в продукции тех самых западных брендов, которые «разгоняют популярность» через эксплуатацию топ‑спортсменов. Совершенно не факт, что она лучше. Но она моднее.

Здесь никакого противоречия. Надо просто понять, что качество любой спортивной продукции – всего лишь один аспект. Цена – другой. Но для молодежи важнее третий – престижность, яркость, раскрученность, – назовите как угодно.

У российских спортивных брендов нет ни одного «лица» уровня или Ласицкене. А еще лучше – Мичкова или . Так ближе к целевой аудитории», – написала .