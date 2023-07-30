Италия отказалась от проведения ЧМ по лыжероллерам из-за финансовых проблем

Чемпионат мира по лыжероллерам, который должен был пройти с 10 по 13 августа в итальянском Лаццате, отменен.

На этой неделе глава Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода направил письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), где заявил, что город не примет соревнования по «экономическим причинам».

Изначально планировалось, что ЧМ пройдет в эстонском Отепя, который ранее также отказался от турнира.

«По независящим от нас причинам мы не получили финансовую поддержку, на которую рассчитывали и благодаря которой началась организационная работа», – уточнил один из организаторов соревнований Андреа Пицци.

Таким образом, следующий ЧМ состоится в 2024 году. Новое место проведения будет объявлено позднее.