Тренер Брагин о 2-м месте Устюгова в спринте: «Был удивлен, что Сергей дошел до финала. Это совершенно другой вид спорта, можно сказать»

Первый тренер Устюгова оценил выступление лыжника в спринте на 200 м на ЧР по лыжероллерам.

Устюгов занял второе место, уступив в финале Дмитрию Воронину. Бронзу завоевал Иван Жилинский.

«Безусловно, я тоже был удивлен, что Сергей дошел до финала и занял второе место. Хороший результат. Это совершенно другой вид спорта, можно сказать.

Конечно, Дмитрий выиграл на классе. Наверное, Устюгову немного не хватило тактического разнообразия ходов при равных погодных условиях. А так, молодец, хорошо прошел!» – сказал .