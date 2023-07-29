Тренер Брагин о 2-м месте Устюгова в спринте: «Был удивлен, что Сергей дошел до финала. Это совершенно другой вид спорта, можно сказать»

Теги сборная России (лыжные гонки) лыжероллеры Сергей Устюгов Матч ТВ Иван Брагин Лыжи

Первый тренер Устюгова оценил выступление лыжника в спринте на 200 м на ЧР по лыжероллерам.

Устюгов занял второе место, уступив в финале Дмитрию Воронину. Бронзу завоевал Иван Жилинский.

«Безусловно, я тоже был удивлен, что Сергей дошел до финала и занял второе место. Хороший результат. Это совершенно другой вид спорта, можно сказать.

Конечно, Дмитрий выиграл на классе. Наверное, Устюгову немного не хватило тактического разнообразия ходов при равных погодных условиях. А так, молодец, хорошо прошел!» – сказал Иван Брагин.

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