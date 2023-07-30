Лыжероллеры. Чемпионат России. Лукашова выиграла масс-старт на 15 км, Матвеева – 2-я

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева чемпионат России Светлана Николаева лыжероллеры Анастасия Кириллова Евгения Крупицкая Виктория Лукашова Варвара Прохорова Екатерина Кипяткова Виталия Муромцева Анастасия Гунтарева Лыжи

Виктория Лукашова выиграла масс-старт на чемпионате России по лыжероллерам.

Лыжероллеры 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

15 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

1. Виктория Лукашова – 32.06,5

2. Наталья Матвеева – 3,3

3. Екатерина Кипяткова – 3,4

4. Варвара Прохорова – 3,7

5. Виталия Муромцева – 3,9

6. Анастасия Гунтарева – 4,4...

13. Светлана Николаева – 7,0...

21. Евгения Крупицкая – 1.29,4

22. Анастасия Кириллова – 1.29,5

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