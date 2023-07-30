Лыжероллеры. Чемпионат России. Лукашова выиграла масс-старт на 15 км, Матвеева – 2-я
Виктория Лукашова выиграла масс-старт на чемпионате России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
15 км, масс-старт, свободный стиль
Женщины
1. Виктория Лукашова – 32.06,5
2. Наталья Матвеева – 3,3
3. Екатерина Кипяткова – 3,4
4. Варвара Прохорова – 3,7
5. Виталия Муромцева – 3,9
6. Анастасия Гунтарева – 4,4...
13. Светлана Николаева – 7,0...
21. Евгения Крупицкая – 1.29,4
22. Анастасия Кириллова – 1.29,5
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